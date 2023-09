കാടുവെട്ടിത്തെളിക്കുന്നതിനിടെ വില്ലേജ് അധികൃതരെന്ന വ്യാജേനയെത്തി പണം തട്ടിപ്പ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ​മ​ര​ട്: കാ​ട് വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ള്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​ന്നും പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രെ​ന്നു​മു​ള്ള വ്യാ​ജേ​ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ണം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ന്ന സം​ഘം സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ കാ​ടു​വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​ച്ച് പ​റ​മ്പ് ശു​ചീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി മ​ര​ട് പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലിന്​ ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30 ഓ​ടെ ക​ണ്ണാ​ടി​ക്കാ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കാ​ട് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ജം​ഷാ​ദ്, അ​ന​സ് എ​ന്നു പേ​രു​ള്ള ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ വ​രു​ക​യും ത​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ല്‍നി​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പ​രി​സ്ഥി​തി​ലോ​ല പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ജോ​ലി നി​ര്‍ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജോ​ലി തു​ട​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ 50,000 രൂ​പ ത​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ല്‍, പ​ണം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വാ​ക്​​ത​ര്‍ക്ക​മാ​യി. പി​ന്നീ​ട് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ല്‍ വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്കു​ക​യും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​രി​സ്ഥി​തി​ലോ​ല​മ​ല്ലെ​ന്നും പു​ര​യി​ട​മാ​ണെ​ന്നും വ​ന്ന​യാ​ളു​ക​ള്‍ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി. സി​യാ​ക്ക് ഉ​ട​ൻ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ അ​ന്‍സാ​റി​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​വ​രെ ക​ണ്ട​തോ​ടെ ഇ​തേ പ്ര​ശ്‌​നം പ​റ​ഞ്ഞ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ന്നാം തീ​യ​തി അ​ന്‍സാ​റി​ന്റെ പ​ക്ക​ല്‍നി​ന്ന്​ 35,000 രൂ​പ ഇ​വ​ര്‍ ത​ന്നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി വാ​ങ്ങി​യ​താ​യും മ​ന​സ്സി​ലാ​യി. ഇ​വ​രു​മാ​യി വാ​ക്​​ത​ര്‍ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ ഇ​രു​വ​രും പ​രാ​തി​ക്കാ​രെ മ​ര്‍ദി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​ന്‍സാ​റി​നെ​യും സി​യാ​ക്കി​നെ​യും മ​ര​ടി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ല്‍ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് മ​ര​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നെ​ട്ടൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ​നീ​ഷാ​ണ് ഇ​രു​വ​രെ​യും സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ട​തെ​ന്ന് സി​യാ​ക്കും അ​ന്‍സാ​റും ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ശേ​ഷം ജെം​ഷാ​ദ് ഫോ​ണി​ല്‍ വി​ളി​ച്ച് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ണം ന​ല്‍കി വ​ഞ്ചി​ത​രാ​യ​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. Show Full Article

During the clearing of forests, the village officials came and cheated money