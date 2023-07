കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ രണ്ടുപേർ റിമാൻഡിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ർ​ദി​ച്ചു​വെ​ന്ന യു​വാ​വി​െ​ന്റ പ​രാ​തി​യി​ൽ ച​ന്തേ​ര പൊ​ലീസ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത ര​ണ്ടു​പേ​രെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഏ​ജ​ൻ​റു​മാ​രാ​യ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ ത​ട്ടാ​നി​ച്ചേ​രി​യി​ലെ ഇ​ബ്രാ​ഹിം (46), വ​ട​ക്കേ കൊ​വ്വ​ലി​ലെ എ​ൻ. ഇം​തി​യാ​സ് (35) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് ജെ.​എ​ഫ്.​സി.​എം കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. മ​ണി​യ​നൊ​ടി ഇ​സ ഹൗ​സി​ലെ കെ. ​ഫി​റോ​സി​െ​ന്റ (43) പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഇ​രു​മ്പു​ദ​ണ്ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​ർ​ദി​ച്ച് പ​ണം അ​പ​ഹ​രി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. ഫി​റോ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Two people are in remand on the complaint of being kidnapped and beaten up in a car