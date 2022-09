cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്: കരിച്ചേരി പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടുപേരെ കാണാതായി. ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് അപകടം. തിരുവനന്തപുരം കടക്കാവൂരിലെ മഞ്ജു (24), കൊല്ലം സ്വദേശി ബിജിത്ത് (23) എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത്. നാട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെ ആറു യുവാക്കളാണ് കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. കരിച്ചേരി പുഴയുടെ മുനമ്പം ഭാഗത്താണ് ഇവർ കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. ചെന്നൈയിലെ കമ്പനിയിൽ ഒന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇവർ കരിച്ചേരിയിലെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതാണ്. ഫയർഫോഴ്സ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Two people went missing while bathing in the river