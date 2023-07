മൂന്ന് വീടുകൾ പൂർണമായും 23 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു; പള്ളിക്കരയിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷം

cancel camera_alt ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ണ്ടാ​യ മ​ഴ​ക്ക് കു​ന്നും കൈ ​ചി​റ​മ്മ​ൽ അ​സീസി​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ മു​ൻവ​ശം മ​ണ്ണ് ഇ​ടി​ഞ്ഞ് വീ​ണ നി​ല​യി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: മ​ഴ ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ വെ​ള്ള​രി​ക്കു​ണ്ട്, ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് താ​ലൂ​ക്ക് പ​രി​ധി​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്നു വീ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും 23 വീ​ടു​ക​ൾ ഭാ​ഗീ​ക​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗി​ൽ ര​ണ്ട് വീ​ടു​ക​ളും വെ​ള്ള​രി​ക്കു​ണ്ടി​ൽ ഒ​രു വീ​ടു​മാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗി​ൽ 17 വീ​ടു​ക​ളും വെ​ള്ള​രി​ക്കു​ണ്ടി​ൽ ആ​റു​വീ​ടു​ക​ളും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു. ഭീ​മ​ന​ടി​യി​ലെ അ​സി​നാ​റി​െ​ന്റ വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള മ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന് വീ​ട് അ​പ​ക​ട​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ട്ടോ​ടി​യി​ലെ സു​നൈ​ജ​യു​ടെ വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഭി​ത്തി​യും ത​ക​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പെ​യ്യു​ന്ന മ​ഴ​യി​ൽ അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യി​ല്ല. അ​സി​നാ​റോ​ടും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടും മാ​റി താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള വ​ലി​യ മ​തി​ലാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന തെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വീ​ട് ത​ന്നെ വ​ലി​യ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ചി​ത്താ​രി ക​ട​പ്പു​റ​ത്തെ ശ​ശി​യു​ടെ ഓ​ടു മേ​ഞ്ഞ വീ​ട് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു. പ​ന​ത്ത​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു വീ​ട് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. പ​ള്ളി​ക്ക​ര മി​ഷ​ൻ കോ​ള​നി ഭാ​ഗ​ത്ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ക​ട​ലാ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യി. ര​ണ്ട് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യാ​രം​ഭി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Three houses were completely destroyed and 23 houses were partially destroyed-The sea attack is severe near the pallikkara