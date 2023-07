പച്ചക്കറിക്കടയിലെത്തിയ മോഷ്ടാക്കൾ കാമറ കണ്ട് തിരിഞ്ഞോടി

cancel camera_alt പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക്ക​ട​യി​ൽ ക​യ​റി​യ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ടെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക്ക​ട​യി​ൽ ക​യ​റി മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ ക​ണ്ട മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ തി​രി​ഞ്ഞോ​ടി. ഉ​ദു​മ ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ എ​രോ​ൽ വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ ക​ട​യി​ൽ ക​യ​റി​യ ക​ള്ള​ന്മാ​ർ സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ര​ണ്ട് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ക​ട​ക്ക​ക​ത്ത് നു​ഴ​ഞ്ഞ് ക​യ​റു​ന്ന​ത് കാ​മ​റ ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഇ​രു​വ​രും മു​ഖം മ​റ​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

ടോ​ർ​ച്ചു​മാ​യി ആ​ദ്യം ഒ​രാ​ൾ വ​ന്നു. ക​ട​യാ​സ​ക​ലം തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി. അ​ൽ​പം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടാ​മ​നു​മെ​ത്തി. തി​ര​ച്ചി​ലി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ത​ല​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാം ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ ക​ണ്ട​ത്. ഇ​തോ​ടെ പാ​തി കൈ​കൊ​ണ്ട് മു​ഖം​മ​റ​ച്ച് ക​ട​യി​ൽ നി​ന്നും ത​ടി​ത​പ്പു​ന്ന മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യം കാ​മ​റ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ത്തു.

News Summary -

The thieves who reached the vegetable shop turned away after seeing the camera