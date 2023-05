cancel camera_alt സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റിന്റെ ര​ണ്ടാം വാ​ര്‍ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് അലാ​മി​പ്പ​ള്ളി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ന്റെ കേ​ര​ളം പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന വി​പ​ണ​ന മേ​ള 2023 തു​റ​മു​ഖം മ്യൂ​സി​യം പു​രാ​വ​സ്തു പു​രാ​രേ​ഖ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ര്‍കോ​വി​ല്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യി​ലൂ​ന്നി​യും അ​ഴി​മ​തി​യോ​ടും വ​ര്‍ഗീ​യ​ത​യോ​ടും സ​ന്ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ചും ന​വ​കേ​ര​ള സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ര​ണ്ടാം എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് തു​റ​മു​ഖ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ര്‍കോ​വി​ല്‍. സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റിന്റെ ര​ണ്ടാം വാ​ര്‍ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് അലാ​മി​പ്പ​ള്ളി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ന്റെ കേ​ര​ളം പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന വി​പ​ണ​ന മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വി​ക​സ​ന, ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഒ​രു പോ​ലെ പ്രാ​മു​ഖ്യം ന​ല്‍കി സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വു​ക​യാ​ണ്. പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ല്‍ ന​ല്‍കു​മ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ ദു​ര്‍ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സ​മാ​ന​മാ​യ ഊ​ന്ന​ല്‍ ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി പ​ദ​ത്തി​ലൂ​ടെ തെ​ളി​യി​ച്ചാ​ണ് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മു​ന്നോ​ട്ട് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യും മ​ല​യോ​ര തീ​ര​ദേ​ശ ഹൈ​വേ​യും വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​വും സ്വ​പ്ന​സ​മാ​ന വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

സ്വ​യം​സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ്വ​യം കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് എ​ല്‍.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്ന​ത്. കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി പി​ന്നാ​ക്ക​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​മ​ല​ബാ​റി​ന് വി​ക​സ​ന​ക്കു​തി​പ്പി​ന്റെ കാ​ല​മാ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ര്‍കോ​വി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ദ്യ റീ​ച്ചാ​യ ത​ല​പ്പാ​ടി - ചെ​ങ്ക​ള നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന് വേ​ഗ​ത ന​ല്‍കി മ​ല​യോ​ര ഹൈ​വേ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​രാ​യ എം. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ന്‍, സി.​എ​ച്ച്. കു​ഞ്ഞ​മ്പു, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി. ​ബേ​ബി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ കെ.​വി. സു​ജാ​ത എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ. ​മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്‍, ജി​ല്ല കേ​ര​ള കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റീ​വ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ഗ്യാ​ര​ണ്ടി ഫ​ണ്ട് ബോ​ര്‍ഡ് വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ കെ.​പി. സ​തീ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ന്‍,എ.​ഡി.​എം ഇ​ന്‍ ചാ​ര്‍ജ് ന​വീ​ന്‍ ബാ​ബു, എ​ല്‍.​എ​സ്.​ജി.​ഡി ജോ. ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജെ​യ്‌​സ​ണ്‍ മാ​ത്യു, കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പി. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, ജി​ല്ല വ്യ​വ​സാ​യ കേ​ന്ദ്രം ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ കെ. ​സ​ജി​ത്ത്കു​മാ​ര്‍, ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ഡോ.​എ.​വി. രാം​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ വി.​വി. ര​മേ​ശ​ന്‍, ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ.​പി. വ​ത്സ​ല​ന്‍, നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ടി.​വി. ശാ​ന്ത, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ എം.​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍, സി.​പി. ബാ​ബു, എം. ​ഹ​മീ​ദ് ഹാ​ജി, പി.​പി. രാ​ജു, ക​രീം ച​ന്തേ​ര, ര​തീ​ഷ് പു​തി​യ​പു​ര​യി​ല്‍, കൈ​പ്ര​ത്ത് കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ന​മ്പ്യാ​ര്‍, ടി.​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, പി.​ടി. ന​ന്ദ​കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ‘എ​ന്റെ കേ​ര​ളം പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന വി​പ​ണ​ന മേ​ള’ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​നും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​മാ​യ ഭ​ണ്ഡാ​രി സ്വാ​ഗ​ത് ര​ണ്‍വീ​ര്‍ച​ന്ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​റും ജി​ല്ല ഇ​ന്‍ഫ​ന്‍ മേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ എം. ​മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

The second LDF government is a model for the country - Minister Ahmed Devarkovil