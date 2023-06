കവർച്ചക്കേസ് പ്രതികളെ കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു

cancel camera_alt ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ആ​സി​ഫ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സു​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക​ളെ കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചു. കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഗാ​ർ​ഡ​ർ വ​ള​പ്പി​ലെ ആ​സി​ഫ് (21), ബ​ളാ​ൽ അ​ത്തി​ക്ക​ട​വി​ലെ സി. ​ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ (48) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് സ​ക്സേ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ റി​പോ​ർ​ട്ട്‌ ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ കാ​പ്പ ചു​മ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് സ​ബ്ഡി​വി​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലും ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ആ​സി​ഫി​നെ​യും ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​യും അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ക​ണ്ണൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ അ​ട​ച്ചെ​ന്ന് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പി. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നാ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

The robbery accused were charged with Kappa and sent to jail