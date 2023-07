പോക്സോ പ്രതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കഴുത്തിൽ കത്രിക കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചു

cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: സ്നാ​പ്പ്ചാ​റ്റ് വ​ഴി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട 14കാ​രി​യാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ യു​വാ​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക​ത്രി​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​ഴു​ത്തി​നും കൈ​ക്കും മു​റി​വേ​ൽപിച്ചു. ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ര​ണ്ട് പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​ടെ കൈ​ക്ക് മു​റി​വേ​റ്റു. ഒ​രാ​ളു​ടെ പ​രി​ക്ക് സാ​ര​മാ​ണ്. അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത് അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഉ​ളി​യ​ത്ത​ടു​ക്ക സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ദി​ഖാ​ണ് (21) പ​രാ​ക്ര​മം കാ​ട്ടി​യ​ത്. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ത​ട്ടി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നും ക​ത്രി​ക കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി മ​റ്റൊ​രു മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​ക്ക​യ​റി​യ യു​വാ​വ് ക​ഴു​ത്തി​നും കൈ​ക്കും സ്വ​യം മു​റി​വേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലി​സു​കാ​രാ​യ പ്ര​ശാ​ന്ത്, സു​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രിക്കേ​റ്റ​ത്. പാ​റാ​വ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​ശാ​ന്തി​നാ​ണ് സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. യു​വാ​വി​നെ ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണിത്.

പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​തി​നും പോ​ക്സോ കേ​സി​ലു​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത​ത്. അ​മ്പ​ല​ത്ത​റ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ 14 കാ​രി​യെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​യ​ത്. സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്താ​ത്ത​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​താ​വ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് യു​വാ​വി​നെ സൈ​ബ​ർ​സെ​ൽ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. രാ​വി​ലെ എ​ട്ട​ര​ക്കാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​മി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​തി​നി​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സ്നാ​പ്പ് ചാ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് യു​വാ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. നാ​ലു​മാ​സ​മാ​യി യു​വാ​വ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​മാ​യി സ്നാ​പ്പ് ചാ​റ്റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ദി​ഖി​നെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. നൂ​ൽ മു​റി​ക്കാ​ൻ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ക​ത്രി​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു യു​വാ​വ് മു​റി​വേ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

News Summary -

The POCSO suspect stabbed his neck with scissors at the police station