മഴയിൽ വീട് തകർന്നു, കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: അ​ജാ​നൂ​ർ കൊ​ള​വ​യ​ലി​ൽ വീ​ട് ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണു. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. കൊ​ത്തി​ക്കാ​ലി​ലെ ഹ​നീ​ഫ​യു​ടെ വീ​ടാ​ണ് ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. ഓ​ടി​ട്ട വീ​ടി​​ന്റെ മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗം പാ​ടെ ത​ക​ർ​ന്നു. ത​ള​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന ഹ​നീ​ഫ​യും രോ​ഗി​യാ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജ​മാ​ലും ഹ​നീ​ഫ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​യും മ​ക്ക​ളും വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കി​ല്ല.

നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യി​ലും വീ​ട് ത​ക​ർ​ന്നു. മ​ടി​ക്കൈ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ​ത്താം വാ​ർ​ഡ് തെ​ക്ക​ൻ ബ​ങ്ക​ള​ത്തെ ടി.​വി. ദേ​വ​കി​യു​ടെ വീ​ടാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. ഓ​ടി​ട്ട വീ​ടി​ന്റെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര നി​ലം​പ​തി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റി​നാ​ണ് സം​ഭ​വം. ശ​ബ്ദം കേ​ട്ട് പു​റ​ത്തേ​ക്കോ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ ദേ​വ​കി​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​സ്. പ്രീ​ത, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി. ​പ്ര​കാ​ശ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. Show Full Article

The house collapsed in the rain and the family escaped