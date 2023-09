വെള്ളം ചോദിച്ചെത്തിയ സംഘം വീട്ടമ്മയുടെ സ്വർണമാല കവർന്നു; ദൃശ്യം കാമറയിൽ

cancel camera_alt മ​ടി​ക്കൈ ച​തു​ര​ക്കി​ണ​റി​ൽ വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ മാ​ല​പൊ​ട്ടി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: വെ​ള്ളം ചോ​ദി​ച്ചെ​ത്തി​യ സം​ഘം വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ഞെ​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ച് സ്വ​ർ​ണ മാ​ല ക​വ​ർ​ന്നു. മ​ടി​ക്കൈ ച​തു​ര​ക്കി​ണ​റി​ലെ ബേ​ബി​യു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ആ​ഭ​ര​ണം ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. മ​ടി​ക്കൈ സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്കി​ന് സ​മീ​പം ക​ട ന​ട​ത്തു​ന്ന ബേ​ബി​യു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്നു പ​വ​ൻ മാ​ല​പൊ​ട്ടി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന​ലെ രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ര​ണ്ടു​പേ​രി​ൽ പി​ന്നി​ലി​രു​ന്ന ആ​ൾ ബൈ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന് വെ​ള്ളം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ള്ള​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഇവരുടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ഞെ​ക്കിപ്പി​ടി​ച്ച് ആ​ഭ​ര​ണം പൊ​ട്ടി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് തെ​ളി​വ് ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. 120000 രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ട്. ഹോ​സ്ദു​ർ​ഗ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

The group that asked for water robbed the housewife's gold necklace; Scene on camera