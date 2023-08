​കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറുപേർക്ക് പരിക്ക്; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം

cancel camera_alt അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന കാ​റു​ക​ൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: കാ​റു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് ഇ​രു​കാ​റു​ക​ളി​ലും യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത ആ​റു പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഒ​രാ​ളെ മം​ഗ​ളൂരു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ കാ​സ​ർ​കോ​ട്ട് സ്വ​കാ​ര്യ​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കൊ​ള​ത്തൂ​ർ അ​ഞ്ചാം​മൈ​ലി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. പാ​ണ്ടി​ക്ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ യൂ​സ​ഫ് (55), മു​ഹ​മ്മ​ദ് (43), മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഹ​ബീ​ബ് (25), മൊ​യ്തീ​ൻ (35) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും കൊ​ള​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ്ര​താ​പ​ൻ (23), വൈ​ശാ​ഖ് (27) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കുമാണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ യൂ​സ​ഫി​നെ​യാ​ണ് മം​ഗ​ളൂ​രു ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. പെ​ർ​ള​ടു​ക്ക​ത്ത്നി​ന്നും വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ്വിഫ്റ്റ് കാറും എ​തി​രേ വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​റു​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെട്ട​ത്.

Show Full Article

News Summary -

Six injured in car collision; One is in critical condition