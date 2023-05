cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​​ഞ്ഞ​​ങ്ങാ​​ട്: പ​​ത്താം​​ക്ലാ​​സ്​ പ​​രീ​​ക്ഷ​​യെ​​ഴു​​തി ജി​​ല്ല​​യി​​ല്‍ തു​​ട​​ര്‍പ​​ഠ​​ന​​ത്തി​​ന് അ​​ര്‍ഹ​​ത നേ​​ടി​​യ​​ത് 19,466 കു​​ട്ടി​​ക​​ള്‍. എ​​ന്നാ​​ൽ ജി​​ല്ല​​യി​​ലു​​ള്ള പ്ല​​സ് വ​​ണ്‍ സീ​​റ്റു​​ക​​ളു​​ടെ എ​​ണ്ണം 14,250 മാ​​ത്ര​​വും. സീ​​റ്റു​​ക​​ളു​​ടെ എ​​ണ്ണ​​ത്തി​​ല്‍ ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സം മ​​ന്ത്രി​​സ​​ഭാ​​യോ​​ഗം അം​​ഗീ​​ക​​രി​​ച്ച 30 ശ​​ത​​മാ​​നം വ​​ര്‍ധ​​ന നി​​ല​​വി​​ല്‍ വ​​ന്നാ​​ലും ആ​​കെ സീ​​റ്റു​​ക​​ളു​​ടെ എ​​ണ്ണം 17,910 വ​​രെ മാ​​ത്രം. 1556 കു​​ട്ടി​​ക​​ള്‍ക്ക് പ്ല​​സ് വ​​ണ്ണി​​ന് ചേ​​രാ​​നാ​​കാ​​തെ മ​​റ്റു വ​​ഴി​​ക​​ള്‍ നോ​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​രു​​മെ​​ന്ന​​താ​​ണ് അ​​വ​​സ്ഥ. സം​​സ്ഥാ​​ന സി​​ല​​ബ​​സു​​കാ​​രു​​ടെ മാ​​ത്രം ക​​ണ​​ക്കാ​​ണി​​ത്. സി.​​ബി.​​എ​​സ്.​​ഇ, ഐ.​​സി.​​എ​​സ്.​​ഇ സ്‌​​കൂ​​ളു​​ക​​ളി​​ല്‍ പ​​ത്താം​​ക്ലാ​​സ് ക​​ഴി​​ഞ്ഞ കു​​ട്ടി​​ക​​ളും സം​​സ്ഥാ​​ന സി​​ല​​ബ​​സി​​ല്‍ പ്ല​​സ് വ​​ണ്‍ പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​ത്തി​​ന് അ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കു​​മ്പോ​​ള്‍ പു​​റ​​ത്തു​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്ന വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ളു​​ടെ എ​​ണ്ണ​​ത്തി​​ൽ വീ​​ണ്ടും വ​​ർ​​ധ​​ന​​വു​​ണ്ടാ​​കും.

സം​​സ്ഥാ​​ന സി​​ല​​ബ​​സി​​ല്‍ പാ​​സാ​​യ​​വ​​രി​​ല്‍ ചു​​രു​​ങ്ങി​​യ​​ത് 3,000 കു​​ട്ടി​​ക​​ള്‍ക്കെ​​ങ്കി​​ലും ജി​​ല്ല​​യി​​ല്‍ പ്ല​​സ് വ​​ണ്‍ പ്ര​​വേ​​ശ​​നം ല​​ഭി​​ക്കി​​ല്ലെ​​ന്ന​​താ​​ണ് നി​​ല​​വി​​ലെ അ​​വ​​സ്​​​ഥ. ഇ​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ട വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്‍ പ്ര​​വേ​​ശ​​നം ല​​ഭി​​ക്കു​​ന്ന കാ​​ര്യം വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ​​ക്ക് പ്ര​​യാ​​സ​​ക​​ര​​മാ​​യി മാ​​റാ​​നും സാ​​ധ്യ​​ത​​യു​​ണ്ട്. ജി​​ല്ല​​യി​​ല്‍ 2,667 വി​​ദ്യാ​​ര്‍ഥി​​ക​​ളാ​​ണ് എ​​ല്ലാ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും എ ​​പ്ല​​സ് നേ​​ടി​​യ​​ത്. ഇ​​വ​​ര്‍ക്കെ​​ല്ലാ​​വ​​ര്‍ക്കും ഇ​​ഷ്ട​​പ്പെ​​ട്ട വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളും സ്‌​​കൂ​​ളു​​ക​​ളും ല​​ഭി​​ക്കാ​​ന്‍ പ്ര​​യാ​​സ​​മാ​​ണ്. അ​​തി​​നും സി.​​ബി.​​എ​​സ്.​​ഇ​​ക്കാ​​രോ​​ട്​ ഉ​​ള്‍പ്പെ​​ടെ മ​​ത്സ​​രി​​ക്കേ​​ണ്ടി​​വ​​രും. ചെ​​റി​​യൊ​​രു ഗ്രേ​​സ് മാ​​ര്‍ക്കു​​പോ​​ലും നി​​ര്‍ണാ​​യ​​ക​​മാ​​കു​​ന്ന​​ത് അ​​പ്പോ​​ഴാ​​ണ്. ഇ​​തെ​​ല്ലാം ക​​ഴി​​യു​​മ്പോ​​ള്‍ എ. ​​പ്ല​​സി​​ന്‍റെ​​യും എ​​യു​​ടെ​​യും എ​​ണ്ണം കു​​റ​​ഞ്ഞ​​വ​​ര്‍ കി​​ട്ടി​​യ സീ​​റ്റി​​ലും സ്‌​​കൂ​​ളി​​ലും തൃ​​പ്തി​​പ്പെ​​ടേ​​ണ്ടി​​വ​​രും. മ​​റ്റു പ​​ല ജി​​ല്ല​​ക​​ളി​​ലും ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ല്‍ കൂ​​ടു​​ത​​ലാ​​യി അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ച പ്ല​​സ് വ​​ണ്‍ സീ​​റ്റു​​ക​​ള്‍ വ​​ര്‍ഷാ​​വ​​ര്‍ഷം ഒ​​ഴി​​ഞ്ഞു​​കി​​ട​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ് ജി​​ല്ല​​യി​​ൽ ഒ​​രു സീ​​റ്റു​​റ​​പ്പി​​ക്കാ​​ന്‍ ഇ​​ങ്ങ​​നെ പാ​​ടു​​പെ​​ടേ​​ണ്ടി വ​​രു​​ന്ന​​ത്. ജി​​ല്ല​​യി​​ല്‍ കൂ​​ടു​​ത​​ല്‍ പ്ല​​സ് വ​​ണ്‍ ബാ​​ച്ചു​​ക​​ളും സീ​​റ്റു​​ക​​ളും അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന ആ​​വ​​ശ്യം ഓ​​രോ വ​​ര്‍ഷ​​വും ഉ​​യ​​രു​​മ്പോ​​ഴും പ​​രി​​ഹാ​​ര​​മു​​ണ്ടാ​​കാ​​റി​​ല്ല. Show Full Article

News Summary -

No seat for Plus One: Students in distress