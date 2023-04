പൊലീസിനെ തടഞ്ഞ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തയാളെ മോചിപ്പിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: എ​സ്.​ഐ​യെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത ആ​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ഒ​രാൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ക​ള്ളാ​ർ വീ​ട്ടി​ക്കോ​ൽ കോ​ള​നി​യി​ലെ എം. ​വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ(38) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. രാ​ജ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​യെ ഹോ​സ്​​ദു​ർ​ഗ് കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു.

ക​ള്ളാ​ർ വീ​ട്ടി​ക്കോ​ൽ കോ​ള​നി​യി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​നെ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. രാ​ജ​പു​രം എ​സ്.​ഐ എ​ൻ. ര​ഘു​നാ​ഥ​ന് നേ​രെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആക്ര​മ​ണമു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത മ​ദ്യനി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തി​​െന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സ്. പൊ​ലീ​സി​നെ ക​ണ്ട് പൊ​ട്ട​ക്കി​ണ​റ്റി​ൽ ഒ​രാ​ൾ എ​ന്തോ ഇ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് എ​സ്.​ഐ​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​തേ​ത്തുട​ർ​ന്ന് വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഇ​തോ​ടെ ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ എ​ന്ന ആ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ജീ​പ്പ് ത​ട​ഞ്ഞ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത ആ​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെടെ 15 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ്. Show Full Article

A person has been arrested in the case of releasing the person who was detained by the police