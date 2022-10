ബസിൽനിന്ന് കുട്ടി തെറിച്ചുവീണ സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസ്

cancel camera_altrepresentational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്: കെ.എസ്.ടി.പി റോഡിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിൽനിന്നും തെറിച്ചു വീണ് 13 വയസ്സുകാരിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ കേസ്. കീഴൂരിലെ സുനിലിന്റെ മകൾ എസ്. നിവ്യക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

കാസർകോട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ബസിൽനിന്ന് ചെമ്മനാട് പള്ളിപ്പുറത്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപകടമുണ്ടായത്.. മുൻവശം വാതിൽ തുറന്ന് റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയെ കാസർകോട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മേൽപ്പറമ്പ പൊലീസാണ് ഡ്രൈവറുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തത്. Show Full Article

News Summary -

A case has been filed against the driver in the case of the child falling from the bus