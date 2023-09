യോഗം തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞു; "മടിക്കുന്നിൽ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കം തടയും'

cancel camera_alt ചെ​റു​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: മ​ടി​ക്കു​ന്ന് -മ​ടി​വ​യ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യ പ്ലാ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ല്ല ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹാ​ളി​ൽ വി​ളി​ച്ചു ചേ​ർ​ത്ത യോ​ഗം തീ​രു​മാ​ന​മാ​കാ​തെ പി​രി​ഞ്ഞു. ജ​ന​വി​കാ​ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രും നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ടി​ക്കു​ന്ന് -മ​ടി​വ​യ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ് ജ​ന​വാ​സ​മു​ള്ള​തും പ​രി​സ്ഥി​തി പ്രാ​ധാ​ന്യ​വു​മു​ള്ള മ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എം.​വി. ല​തീ​ഷ്, കെ. ​ദേ​വേ​ന്ദ്ര​ൻ, ടി.​വി. ര​മേ​ശ​ൻ, കെ.​കെ. കു​മാ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​വി. പ്ര​മീ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ഘ​വ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ര​മേ​ശ​ൻ, ശു​ചി​ത്വ മി​ഷ​ൻ ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ കെ. ​ല​ക്ഷ്മി, അ​സി. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റി​യാ​സ് ച​ന്തേ​ര, ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​ൻ. മ​ധു, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ദ​ലി​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ഞ്ജീ​വ​ൻ മ​ടി​വ​യ​ൽ, ഇ. ​സാ​മി​ക്കു​ട്ടി, സ​ജീ​ഷ് കൈ​ത​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​തേ സ​മ​യം 23ന് ​ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് പ​രി​സ​ര​ത്തേ​ക്ക് ബ​ഹു​ജ​ന പ്ര​തി​ഷേ​ധ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ Show Full Article

The meeting broke up without a decision; "Hesitation will prevent move to set up waste plant"