cancel camera_alt സ്കൂ​ളി​ന് ക​ളി​സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള തു​ക ശ്രീ​ദേ​വി ടീ​ച്ച​ർ കൈമാറുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ളി​യാ​ട് സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന് സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഒ​രു സെൻറ് സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ തു​ക ന​ൽ​കി അ​ധ്യാ​പി​ക മാ​തൃ​ക​യാ​യി. ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ ശ്രീ​ദേ​വി ടീ​ച്ച​റാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ തു​ക കൈ​മാ​റി​യ​ത്. തു​ക പി.​ടി.​എ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലാ​ൽ​ജി​മോ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ഗ്രൗ​ണ്ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്റെ ഫ​ണ്ട് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങ​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എം. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ല​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യെ​ന്നോ​ണം അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ളി​സ്ഥ​ലം നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​യാ​വുക​യാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​ദേ​വി ടീ​ച്ച​ർ.

The amount of one cent of land belonging to Sridevi teacher