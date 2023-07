മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഒപ്പുശേഖരിച്ച് സുരേന്ദ്രൻ

cancel camera_alt മാ​ലി​ന്യ പ്ലാ​ന്റി​നെ​തി​രെ അ​ശോ​ക​ൻ പെ​രി​ങ്ങാ​ര സ്വ​ന്തം ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: പോ​ത്താം​ക​ണ്ട​ത്ത് മാ​ലി​ന്യ പ്ലാ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ടു​ക്കു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹിക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​ശോ​ക​ൻ പെ​രി​ങ്ങാ​ര സ്വ​ന്തം ശ​രീ​രം ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണ കാ​ൻ​വാ​സാ​ക്കി​യാ​ണ് മാ​ലി​ന്യ പ്ലാ​ന്റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. അ​ല കേ​ര​ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ടൗ​ണി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണം സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ക്കാ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

ടി.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് പ​റ​മ്പ​ത്ത്, വി​ച്ചൂ​സ് വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പോ​ത്താം​ക​ണ്ടം മാ​ലി​ന്യ പ്ലാ​ന്റ് സ്​​ഥാ​പി​ക്ക​രു​തെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ന്ന ഒ​പ്പു​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ല കേ​ര​ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സ​ജി​ത്ത് കൊ​ഴു​മ്മ​ൽ ര​തീ​ഷ് കാ​ഞ്ഞി​ര​മു​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. Show Full Article

Surendran collected signatures on his own body against the waste plant