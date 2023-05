മാവേലിയിൽ വടക്കുനിന്നുള്ളവർക്ക് ദുരിതയാത്ര

cancel camera_alt മാ​വേ​ലി എക്സ്പ്രസിലെ തിരക്ക് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: മാ​വേ​ലി എ​ക്സ​പ്ര​സി​ൽ വ​ട​ക്കു​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ദു​രി​ത​യാ​ത്ര. വ​ട​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ യാ​ത്രാ​ദു​രി​തം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി സ​ർ​വിസ് ന​ട​ത്തു​ന്ന മം​ഗ​ലാ​പു​ര​ത്ത് നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്കു​ള്ള മാ​വേ​ലി​യി​ലാ​ണ് കാ​ല് കു​ത്താ​ൻ ഇ​ട​മി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വി​ഷ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​ന​റ​ൽ ക​മ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​​ന്റി​െ​ന്റ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ദു​രി​തം വി​ത​ക്കു​ന്ന​ത്.

കാ​ലു​കു​ത്താ​ൻ പോ​ലും സ്ഥ​ല​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര യാ​ത്ര ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സീ​റ്റു​ക​ളും കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ത്തു മു​മ്പെ നി​റ​യു​ക​യാ​ണ്. രാ​ത്രി​സ​മ​യ​ത്ത് മാ​വേ​ലി​ക്ക് പു​റ​മെ മ​ല​ബാ​ർ എ​ക്സ്പ്ര​സും കൂ​ടി​യേ തെ​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ളൂ. ഇ​തി​ൽ മാ​വേ​ലി അ​തി​രാ​വി​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് എ​ത്തു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​വ​ണ്ടി​യെ​യാ​ണ്. അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ ഇ​ത്ര​യും തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ തി​ര​ക്ക് ഇ​തി​െ​ന്റ ഇ​ര​ട്ടി​യോ​ള​മാ​കു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും പ്രാ​യ​മു​യ​മു​ള്ള​വ​രും, രോ​ഗി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ഒ​ന്ന​ന​ങ്ങാ​ൻ പോ​ലു​മാ​വാ​തെ തി​ങ്ങി വി​യ​ർ​ത്ത് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് മാ​വേ​ലി​യി​ലെ നി​ത്യ കാ​ഴ്ച​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

A miserable journey for those from the north in Maveli express