cancel camera_alt അ​ഴി​ത്ത​ല ബീ​ച്ച് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ: തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ അ​ഴി​ത്ത​ല ബീ​ച്ച് പാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്ന് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് 1.47 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ മു​ഖേ​ന ന​ൽ​കി​യ പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​നാ​ണ് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ സം​സ്ഥാ​ന വ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഗ്രൂ​പ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

നീ​ലേ​ശ്വ​രം ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ഴി​ത്ത​ല​യി​ൽ ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന് ന​ൽ​കി​യ സ്ഥ​ലം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും പാ​ർ​ക്ക് നി​ർ​മി​ക്കു​ക. പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ടം, ഫെ​ൻ​സി​ങ്, ന​ട​പ്പാ​ത, ലാ​ൻ​ഡ് സ്കേ​പ്പി​ങ്, ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക കാ​ര്യം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടോ​യ്ല​റ്റ് ബ്ലോ​ക്ക്, സ്നാ​ക്സ് ബാ​ർ, റെ​യി​ൻ ഷെ​ൽ​ട്ട​റു​ക​ൾ, സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കും. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ത്തു​ന്ന കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് നീ​ലേ​ശ്വ​രം അ​ഴി​ത്ത​ല ബീ​ച്ച്. ഈ ​ബീ​ച്ചി​ന് കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

1.47 crore from the Department of Tourism for the construction of Azhithala Beach Park