cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട തോ​ട് പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​ൻ ബ​ദി​യ​ടു​ക്ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ സ​മി​തി തീ​രു​മാ​നം. വി​ഷ​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ വി​യോ​ജ​നക്കുറി​പ്പോ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് വി​ട്ടു. മാ​ന്യ​യി​ലെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ തോ​ട്‌ പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണസ​മി​തി തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട തോ​ട് പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ മൂ​ന്ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും എ​തി​ർ​ത്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹാ​ജ​റാ​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഏ​ഴ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും, ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ അ​ഞ്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നേ​ര​ത്തേ എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം 15 ൽ 12 ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്. ഭ​ര​ണസ​മി​തി​യി​ൽ 19 അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ യു.​ഡി എ​ഫി​ലെ ര​ണ്ട് പേ​രും, ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ ര​ണ്ട് പേ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്ക​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല.

26ന് ​ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലെ നോ​ട്ടീ​സി​ൽ എ​ട്ടാ​മ​ത് അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണ് മാ​ന്യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ​ത​ന്നെ ജൂ​ൺ 24 ന് ​ന​ട​ന്ന ഭ​ര​ണസ​മി​തി​യി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പു​നഃപ​രി ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ വി​യോ​ജ​ന കു​റി​പ്പ് മി​നു​ട്സി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി നോ​ട്ടീ​സി​ലെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ലും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഭ​ര​ണസ​മി​തി​ലെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തോ​ട് പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തു. ആ​ദ്യം തോ​ടി​നെ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ എ​ൻ.​ഒ.​സി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ജൂ​ൺ ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യി​ൽ അ​ജ​ണ്ട വ​ന്നി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ബി.​ജെ.​പി.​യും, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും എ​തി​ർ​ത്ത​തോ​ടെ ന​ട​ന്നി​ല്ല. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഇ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ട​തോ​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നി​ല​പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണ് ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 24ന് ​ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വിട്ടുനി​ന്ന​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും ഒ​ന്നി​ച്ച് അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പു​ന​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി കു​റി​പ്പ് എ​ഴു​തി​യ​തു കാ​ര​ണം അ​ജ​ണ്ട ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ വി​യോ​ജ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളു. Show Full Article

Cricket Stadium at Manya- The panchayat administration committee can lease the canal-Secretary that it is not legal