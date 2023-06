അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതകർമ സേനക്ക് കൈമാറിയില്ലെങ്കിൽ പിഴ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ത​ല​ശ്ശേ​രി: ന​ഗ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലെ അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഹ​രി​ത​കർ​മ സേ​ന​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 50,000 രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നം. അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന​യു​ടെ സേ​വ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ​ശേ​ഖ​ര​ണം സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. യൂ​സ​ർ ഫീ ​എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കും 10,000 രൂ​പ മു​ത​ൽ 50,000 രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഖ​ര​മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ സേ​ന​ക്ക് അ​ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യം കൈ​മാ​റാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും യൂ​സ​ർ ഫീ ​ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കും. ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം 10,000 രൂ​പ മു​ത​ൽ 50,000 രൂ​പ വ​രെ പി​ഴി​യീ​ടാ​ക്ക​നോ ആ​റു മാ​സം മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കു​റ്റ​മാ​ണ്. യൂ​സ​ർ ഫീ ​കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം പ്ര​സ്തു​ത തു​ക വ​സ്തു നി​കു​തി​യോ​ടൊ​പ്പം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഈ​ടാ​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ചേ​ർ​ന്ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹ​രി​ത​സ​ഭ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. Show Full Article

News Summary -

Penalty if non-organic waste is not handed over to Green Karma Sena