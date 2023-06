മാധ്യമം വാർത്ത തുണയായി സഫ്നാസിന്റെ ചികിത്സയും പഠനവും ഏറ്റെടുത്തു

cancel camera_alt ഫാത്തിമത്തുൽ സഫ്നാസിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കെ.പി. റഷീദ് സഹായ തുക കൈമാറുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം: അ​ന്ധ​ത​യോ​ടും ജീ​വി​ത ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളോ​ടും പ​ട​വെ​ട്ടി ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ സ​ഫ്നാ​സി​ന് മു​ട​ങ്ങാ​തെ പ​ഠ​നം തു​ട​രാം. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ക​ണ്ണാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​യും ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ തു​ട​ർ പ​ഠ​ന​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ഐ ​കെ​യ​ർ മാ​ട്ര​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ ഡീ​ല​റു​മാ​യ കെ.​പി. റ​ഷീ​ദ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. കാ​ഴ്ച​വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള കു​റു​മാ​ത്തൂ​രി​ലെ ഫാ​ത്തി​മ​ത്തു​ൽ സ​ഫ്നാ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബി.​എ ച​രി​ത്രം പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ​ർ സ​യ്യി​ദ് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ വാ​ർ​ത്ത ജൂ​ൺ എ​ട്ടി​ന് മാ​ധ്യ​മം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രാ​ധീ​ന​ത തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്കും പ​ഠ​ന​ത്തി​നും ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്ന കാ​ര്യം വാ​ർ​ത്ത​യി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ​ഫ്നാ​സി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി റ​ഷീ​ദ് തു​ക കൈ​മാ​റി. കു​റു​മാ​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ അം​ഗ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ റ​സാ​ഖ് കു​റു​മാ​ത്തൂ​രും വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. സ​ഫ്നാ​സി​ന്റെ വ​ല​തു ക​ണ്ണി​ന് ജ​ന്മ​ന ഒ​ട്ടും കാ​ഴ്ച​യി​ല്ല. ഇ​ട​തു​ക​ണ്ണി​ന് നാ​മ​മാ​ത്ര കാ​ഴ്ച മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. മ​റ്റ് ജീ​വി​ത ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​പാ​ടു​ണ്ട്. കാ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യ ഈ ​പ്ര​തി​ഭ ‘മ​ധു​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ്പ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​ര​വും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തി​രൂ​ർ തു​ഞ്ച​ത്തെ​ഴു​ച്ഛൻ മ​ല​യാ​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് സ​ഫ്നാ​സി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം. കു​റു​മാ​ത്തൂ​ർ ക​ട​വ് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക്ക​ടു​ത്ത് ആ​ക്രി വ്യാ​പാ​രി പി.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​ന്റെ​യും സി. ​അ​ഫ്സ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ക​ളാ​ണ്. Show Full Article

