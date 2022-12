റബറിനു മാത്രം വിലയില്ല: കർഷകർക്ക് ദുരിതപർവം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പേ​രാ​വൂ​ർ: സ​ർ​വ മേ​ഖ​ല​യി​ലും വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ റ​ബ​റി​നു മാ​ത്രം വി​ല​യി​ല്ല. റ​ബ​ർ മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ ക​ടു​ത്ത പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്. വി​ല​യി​ടി​വ് ബാ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ചെ​റു​കി​ട തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ടാ​പ്പി​ങ് നി​ല​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ല​യി​ടി​വ് തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ൻ​കി​ട തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​തു​മി​ല്ല. ലാ​റ്റ​ക്സി​ന് 86 രൂ​പ​യും ഷീ​റ്റി​ന് 136 രൂ​പ​യും ഒ​ട്ടു​പാ​ലി​ന് 74 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ വി​ല. വി​ല​സ്ഥി​ര​ത പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം സ​ബ്സി​ഡി​കൂ​ടി ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഷീ​റ്റി​ന് 170 രൂ​പ വ​രെ വി​ല ല​ഭി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും വി​ത​ര​ണം മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി മു​ട​ങ്ങി. വി​ല​യി​ലെ വ​ൻ ചാ​ഞ്ചാ​ട്ടം കൃ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​സ​ന്ധി രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കി. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും വി​ല​യി​ടി​വു​മാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രെ വി​ഷ​മ​വൃ​ത്ത​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. വി​ല​യി​ടി​വ് തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ ക്രി​സ്മ​സ്-​ന​വ​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മാ​റ്റും കു​റ​യും. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി വി​ല​സ്ഥി​ര​ത പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന സ​ബ്സി​ഡി തു​ക വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

