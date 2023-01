അഞ്ചുമാസമായി ശമ്പളമില്ല; ആറളം ഫാമിൽ ആശ്വാസ സഹായം നൽകുന്നത് 5000 രൂപ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പേ​രാ​വൂ​ർ: അ​ഞ്ചു​മാ​സ​മാ​യി ശ​മ്പ​ള​മി​ല്ലാ​തെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​റ​ളം ഫാ​മി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഫാം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത് 5000 രൂ​പ. അ​ഞ്ചു​മാ​സ​ത്തെ വേ​ത​ന കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് 5000 രൂ​പ മാ​ത്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സം അ​വ​സാ​ന​മാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ 5000 രൂ​പ ക​യ​റി​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള അ​ഞ്ചു​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 150ൽ ​അ​ധി​കം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കാ​ണ് നി​സ്സാ​ര തു​ക കൂ​ലി​യും വേ​ത​ന​വും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫാ​മി​ൽ സ്ഥി​രം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും താ​ൽ​കാ​ലി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മ​ട​ക്കം 390 പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ താ​ൽ​കാ​ലി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും സ്ഥി​രം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി 200ഓ​ളം പേ​ർ പ​ട്ടി​ക ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്. നാ​ലു​മാ​സ​മാ​യി നി​ത്യ​ചെ​ല​വി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​തെ വി​ഷ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണി​വ​ർ. അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ണം കൊ​ണ്ട് നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ വ​ക​യി​ൽ ക​ട​ക​ളി​ൽ കൊ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ട​ത്തി​ന്റെ പ​ത്തി​ലൊ​ന്ന് പോ​ലും തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള പി.​എ​ഫ് വി​ഹി​ത​വും പി​രി​ഞ്ഞ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നു​മാ​ത്ര​മാ​യി മൂ​ന്ന് കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ വേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ഫാം ​മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം മാ​ത്രം ന​ൽ​കാ​ൻ 70 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ വേ​ണം. അ​ഞ്ചു​മാ​സ​ത്തെ വേ​ത​ന കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ക്കാ​ൻ 3.5 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ വേ​ണ്ടി​വ​രും. പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​യ സ്ഥി​രം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​യി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത ര​ണ്ട് കോ​ടി​യി​ല​ധി​ക​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം ഫാ​മി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ താ​ൽ​കാ​ലി​ക നി​യ​മ​ന​വും ത​കൃ​തി​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​​ണ്ടെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഏ​റെ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ഞ്ഞ​ൾ കൃ​ഷി​പോ​ലും വ​ൻ ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​ടി​ക്ക​ടി ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​പ്പു​കു​ത്തു​ന്ന ഫാ​മി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പ് ത​ന്നെ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. Show Full Article

News Summary -

No salary for five months-5000 relief amount is given in Aralam farm