കാണാതായിട്ട് ആറ് മാസം; വീട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നു; പ്രവീൺ എവിടെ?

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: ആ​റു​മാ​സം മു​മ്പ് വീ​ടു​വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ക​രി​വെ​ള്ളൂ​ർ പെ​ര​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പെ​ര​ളം കൊ​ഴു​മ്മ​ലി​ലെ പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ മ​ക​ൻ പി.​കെ. പ്ര​വീ​ണി​നെ​നെ​യാ​ണ് (38) 2022 ഡി​സം​ബ​ർ 16മു​ത​ൽ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. പ്ര​വീ​ൺ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ബാ​ങ്ക് വാ​യ്പ​യും മ​റ്റു​മെ​ടു​ത്ത് പ​ശു ഫാം ​ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് പ്ര​വീ​ൺ വീ​ട് വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി പോ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്തം മാ​രു​തി ആ​ൾ​ട്ടോ കാ​റു​മെ​ടു​ത്താ​ണ് പ്ര​വീ​ൺ പോ​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഈ ​കാ​ർ ചെ​റു​വ​ത്തൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ നി​ന്നും പ്ര​വീ​ൺ ട്രെ​യി​നി​ൽ ക​യ​റി പോ​യ​താ​യാ​ണ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് പ്ര​വീ​ൺ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​യി അ​വി​ടെ​യു​ള്ള സു​ഹൃ​ത്ത് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​ളി​ച്ച് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ എ​വി​ടെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും ഫ​ലം ക​ണ്ടി​ല്ല. അ​തേ സ​മ​യം യു​വാ​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വീ​ണി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 04985203032 ,9497935598 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Missing for six months; The family asks; Where is Praveen?