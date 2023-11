കണക്ക് വെറും കളിയല്ല ഈ അധ്യാപകന്

cancel camera_alt റി​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ഹ​രി​ച​ന്ദ​ന യ​ദു​ന​ന്ദ ഷ​ഹ​മ ആ​യി​ഷ നാ​ഫി​യ By രാഘവൻ കടന്നപ്പള്ളി Whatsapp

link പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: ക​ണ​ക്കി​ൽ ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തി പ്രേം​ലാ​ലി​ന്റെ ആ​റ് ശി​ഷ്യ​ർ ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും സം​സ്ഥാ​ന ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഗ​ണി​ത ശാ​സ്ത്ര മേ​ള​യി​ലേ​ക്ക്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

ജി​ല്ല ഗ​ണി​ത ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​ല് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഒ​രു ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ആ​റു കു​ട്ടി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടി​യ​ത്. മ​ത്സ​രി​ച്ച പ​ത്തി​ൽ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള നാ​ലി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ഗ്രേ​ഡും ഒ​രു സി ​ഗ്രേ​ഡും നേ​ടി. മാ​ടാ​യി ഗ​വ. ബോ​യ്സ് ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ലൂ​ടെ 71 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി സ്കൂ​ൾ ജി​ല്ല ഓ​വ​റോ​ൾ റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യി. പ്രേം​ലാ​ൽ ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​മ്പ​ർ ചാ​ർ​ട്ടി​ൽ റി​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജോ​മ​ട്രി​ക്ക​ൽ ചാ​ർ​ട്ടി​ൽ ടി.​വി. ഹ​രി​ച​ന്ദ​ന, സി​ഗി​ൾ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ൽ വി. ​യു​ദു​ന​ന്ദ​ന എ​ന്നി​വ​രും ഗ്രൂ​പ്പ് പ്രോ​ജ​ക്ടി​ൽ ഷ​ഹ​മ പ​ർ​വീ​ൺ, ആ​യി​ഷ ന​സീ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ എ.​പി. നാ​ഫി​യ അ​ദ​ർ ചാ​ർ​ട്ടി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യാ​ണ് അ​ടു​ത്ത മാ​സം ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക.

ഇ​തി​നു പു​റ​മെ ഒ.​വി. ആ​ദി​ത്യ​ൻ (പ്യൂ​ർ ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ), ശ്രീ​ന​ന്ദ​ന വി​ജ​യ​ൻ (ഗെ​യിം) എ​ന്നി​വ​യി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. വി.​ആ​ർ. ശ്രീ​ഷ്, സി. ​മേ​ഘ്ന, ഭാ​ഗ്യ സു​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. 2012 മു​ത​ൽ ഈ ​അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​രി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​വ​രും നി​ര​വ​ധി. ഇ​തേ വ​ർ​ഷം മി​ക​ച്ച മാ​ഗ​സി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തും പ്രേം​ലാ​ലി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ മാ​ഗ​സി​നാ​ണ്. ആ​ധു​നി​ക ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യ ശ്രീ​നി വാ​സ രാ​മാ​നു​ജ​നു​ള്ള ആ​ദ​ര​മാ​യി ഇ​റ​ക്കി​യ ജീ​നി​യ​സ് എ ​ട്രി​ബ്യൂ​ട്ട് എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള മാ​ഗ​സി​നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല പു​ര​സ്കാ​രം മാ​ത​മം​ഗ​ലം ഗ​വ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. 2013, 14 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ സം​സ്ഥാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ 2015ൽ ​ആ​റ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഒ​രാ​ൾ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ടാ​യി സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ഞ്ചു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് എ ​ഗ്രേ​ഡ് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം സ​ഹ അ​ധ്യാ​പി​ക ജി.​ര​മ്യ​യും സ​ഹാ​യി​യാ​യി. Show Full Article

Mathematics is not just a game for this teacher