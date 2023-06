കണ്ടങ്കാളിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വർണം കവർന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: പൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന നാ​ല​ര പ​വ​ന്റെ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്നു. ക​ണ്ട​ങ്കാ​ളി റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ റി​ട്ട. സ​ർ​വേ സൂ​പ്ര​ണ്ട് പി. ​തി​മോ​ത്തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. ത​നി​ച്ച് താ​മ​സി​ച്ചു വ​ന്നി​രു​ന്ന തി​മോ​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞ 14ന് ​തൃ​ശ്ശൂലിലു​ള്ള മ​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ പോ​യ​താ​യി​രു​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മു​ൻ​വാ​തി​ൽ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. ര​ണ്ടു മാ​ല​യും ഒ​രു വ​ള​യും ര​ണ്ടു മോ​തി​ര​വു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്. ക​മ്പി​പ്പാ​ര പോ​ലു​ള്ള വ​സ്തു ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തി​ക്കി ക​ട്ടി​ള ഭാ​ഗം കു​ത്തി​പ്പൊ​ളി​ച്ചാ​ണ് വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. കി​ട​പ്പു​മു​റി​യു​ടെ വാ​തി​ലും ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച. അ​ല​മാ​ര പൂ​ട്ടി താ​ക്കോ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഹാ​ളി​ലെ ത​ട്ടി​ൽ വ​ച്ചാ​ണ് തി​മോ​ത്തി തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. ഈ ​താ​ക്കോ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ അ​ല​മാ​ര​യു​ടെ വാ​തി​ൽ ക​ള്ള​ത്താ​ക്കോ​ലി​ട്ട് തു​റ​ന്നാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു. അ​ല​മാ​ര​യി​ലെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വാ​രി​വ​ലി​ച്ചി​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡും വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. Show Full Article

News Summary -

A locked house in Kandankali was broken into and gold was stolen