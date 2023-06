ശുചിത്വ സന്ദേശമേകാൻ കാക്ക ശിൽപമൊരുങ്ങുന്നു

cancel camera_alt പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന കാ​ക്ക ശി​ൽ​പം By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: പ​രി​സ​ര ശു​ചി​ത്വ സ​ന്ദേ​ശം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ൽ ശി​ൽ​പ​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ശു​ചി​ത്വ​മി​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പെ​രു​മ്പ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​ര​ത്താ​ണ് ശു​ചി​ത്വ​മി​ഷ​ന്റെ ലോ​ഗോ​യാ​യ ചൂ​ല് കൊ​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ക്ക​യു​ടെ ശി​ൽ​പ​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

ശി​ൽ​പി ഉ​ണ്ണി കാ​നാ​യി​യാ​ണ് എ​ട്ടടി നീ​ള​ത്തി​ലും അ​ഞ്ച​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള കാ​ക്ക​യെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ളി​മ​ണ്ണി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ശേ​ഷം ര​ണ്ടു മാ​സം സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്ത് ഫൈ​ബ​ർ ഗ്ലാ​സി​ലാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത് . പ​ര​സ്ഥി​തി ദി​ന​മാ​യ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ കെ.​വി. ല​ളി​ത ശി​ൽ​പം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​യാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് സു​രേ​ഷ് അ​മ്മാ​ന​പ്പാ​റ, ബാ​ല​ൻ പാ​ച്ചേ​നി, വി​നേ​ഷ് കൊ​യ​ക്കീ​ൽ ബി​ജു കൊ​യ​ക്കീ​ൽ മി​ഥു​ൻ കാ​നാ​യി, ടി.​കെ. അ​ഭി​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

A crow sculpture is being prepared to convey the message of suchitwa mission