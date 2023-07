ശിവപുരത്തെ ഷംന തസ്നീം വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഏഴാണ്ട്; നീതിനിഷേധത്തിനും

cancel camera_alt ഷം​ന ത​സ്നീം By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ട്ട​ന്നൂ​ര്‍: ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ശി​വ​പു​രം അ​യി​ഷാ​സി​ല്‍ അ​ബൂ​ട്ടി​യു​ടെ മ​ക​ള്‍ ഡോ​ക്ട​ര്‍ ഷം​ന ത​സ്നീം വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് ഏ​ഴാ​ണ്ട്. നീ​തി​നി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്റ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കോ​ള​ജി​ലെ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ കാ​ര​ണം ഷം​ന വി​ട പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട് ജൂ​ലൈ 18ന് ​ഏ​ഴു വ​ര്‍ഷ​മാ​കും. പ​നി​ക്ക് ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ ഷം​ന​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ കു​ത്തി​വെ​പ്പി​ലെ അ​പാ​ക​ത​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പോ​സ്റ്റ്മോ​ര്‍ട്ടം റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടും തു​ട​ര്‍പ​ഠ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളും ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം സാ​ക്ഷ്യം പ​റ​ഞ്ഞ കേ​സി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ഴ​ഞ്ഞുനീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. മ​ക​ളു​ടെ നീ​തി​ക്കാ​യി നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ പി​താ​വ് അബൂ​ട്ടി വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കു​ടും​ബം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച സി​വി​ല്‍ ഹ​ര​ജി കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ്. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് മെ​റി​റ്റി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി നാ​ടി​നും വീ​ടി​നും വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ലെ ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി അ​തേ കോ​ള​ജി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ല്‍ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ. ​കൃ​ഷ്ണ​യ്യ​ര്‍ നി​യ​മസ​ഹാ​യ​വേ​ദി​യും ആ​ക്ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലും ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. വൈ​കി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും നീ​തി കി​ട്ടി​യാ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്നാ​ണ് ഷം​ന​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം. Show Full Article

It's been seven years since Shamna Tasneem of Sivapuram passed away; and denial of justice