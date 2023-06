എ.ഐ കാമറ പിഴ: കണ്ണൂർ ജില്ലയില്‍ ആദ്യ ദിവസം ആയിരത്തിലേറെ കേസുകൾ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ട്ട​ന്നൂ​ര്‍: സേ​ഫ് കേ​ര​ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ല്ല​യി​ല്‍ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച നി​ര്‍മ്മി​ത​ബു​ദ്ധി കാ​മ​റ​ക​ളി​ല്‍ പ​തി​യു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ദ്യ​ദി​നം കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത് ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ പേ​ര്‍. ഇ​തി​ല്‍ 200 പേ​ര്‍ക്ക് പി​ഴ അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ര​സി​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച അ​യ​ക്കും. ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​മ​റ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന മ​ട്ട​ന്നൂ​ര്‍ വെ​ള്ളി​യാം​പ​റ​മ്പി​ലെ ആ​ര്‍.​ടി.​ഒ എ​ന്‍ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫി​സി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​ഴ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ല്‍ മൂ​ന്നു പേ​ര്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​സു​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് കാ​മ​റ​യി​ലെ ദൃശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ വ​രു​ന്ന​ത്. കെ​ല്‍ട്രോ​ണാ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​സ്റ്റം അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ​ര്‍ സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍, ഓ​പറേ​റ്റ​ര്‍മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മി​ലു​ള്ള​ത്.

ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 50 കാ​മ​റ​ക​ളാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. കാ​മ​റ​യി​ല്‍ പ​തി​യു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മി​ല്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ക. അ​ത​ത് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ മേ​ല്‍വി​ലാ​സ​ത്തി​ല്‍ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കും. തു​ട​ര്‍ന്ന് എന്തെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം. Show Full Article

