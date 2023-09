കനത്ത മഴയിൽപള്ളിയുടെ കരിങ്കൽ മതിലിടിഞ്ഞു

cancel camera_alt കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഇടിഞ്ഞു വീണ തന്തോട് സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയുടെ കരിങ്കൽ സുരക്ഷാഭിത്തി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇ​രി​ട്ടി: ത​ന്തോ​ട് സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ​ണി​ത കൂ​റ്റ​ൻ ക​രി​ങ്ക​ൽ ഭി​ത്തി ഇ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ണു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​യ്ത ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യ​ണ് ഭി​ത്തി ഇ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ണ​ത്. ഇ​രി​ട്ടി - ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് പാ​ത​യി​ൽ നി​ന്നും പ​ള്ളി​മു​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ഞ്ച് മീ​റ്റ​റി​ലേ​റെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഭി​ത്തി കെ​ട്ടി മ​ണ്ണ് നി​റ​ച്ച് വാ​ഹ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​നാ​യി സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഭി​ത്തി ഇ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ഴു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​തു​വ​ഴി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് വൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി.

The granite wall of the church collapsed during the heavy rain