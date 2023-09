മണിപ്പൂർ കലാപഭൂമിയിൽനിന്ന് കലാലയത്തിന്റെ സാന്ത്വനത്തിലേക്ക്

cancel camera_alt മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ ഡോ​ൺ​ബോ​സ്കോ കോ​ള​ജ് മാ​നേ​ജ​ർ ബാ​സ്റ്റി​യ​ൻ നെ​ല്ലി​ശേ​രി​ക്കൊ​പ്പം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇ​രി​ട്ടി: മ​ണി​പ്പൂ​ർ ക​ലാ​പ ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​ഠ​നം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് കു​ക്കി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി​തു​റ​ന്ന് അ​ങ്ങാ​ടി​ക്കട​വ് ഡോ​ൺ​ബോ​സ്‌​കോ കോ​ള​ജ്. ക​ലാ​പം കെ​ട്ട​ട​ങ്ങാ​ത്ത ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണി​പ്പൂ​രി​ലെ യു​വ​ത്വ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഡോ​ൺ​ബോ​സ്‌​കോ സ​ഭ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് തു​ട​ർ​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. കു​ക്കി സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​രാ​യ റെ​ജീ​ന, മേ​ഴ്‌​സി, എ​സ്ഥേ​ർ എ​ന്നീ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളാ​ണ് ഡി​ഗ്രി പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി മ​ല​യോ​ര​ത്തി​ന്റെ ത​ണ​ലി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര​ചെ​ല​വ് അ​ട​ക്കം വ​ഹി​ച്ചാ​ണ്‌ പ​ഠ​നം ഡോ​ൺ​ബോ​സ്‌​കോ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​കൂ​ല സ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ ഗു​വ​ഹ​ത്തി​യി​നി​ന്നും വി​മാ​ന മാ​ർ​ഗം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ചി​ത്ര​ദു​ർ​ഗ, ബം​ഗ​ളൂ​രു ഡോ​ൺ​ബോ​സ്‌​കോ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും 33ഓ​ളം കു​ക്കി സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ങ്ങാ​ടി​ക്ക​ട​വി​ൽ എ​ത്തി​യ മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ ഡി​ഗ്രി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സാ​ഹി​ത്യ​മാ​ണ് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗോ​ഡൗ​ൺ​പോ​ലെ​യു​ള്ള, നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തി​യ​തി​ൽ ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​വ​തി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

From the land of riots in Manipur to the solace of the college