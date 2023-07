മഴ കുറഞ്ഞപ്പോള്‍ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് തടയണകള്‍

cancel camera_alt കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ മ​ഴ​വെ​ള്ള​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചെ​റു​പു​ഴ മു​ള​പ്ര ത​ട​യ​ണ​യി​ല്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ം വ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ല്‍ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​റു​പു​ഴ: മാ​സാ​മാ​സം ഹ​രി​ത ക​ര്‍മ​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന ശീ​ല​ത്തി​ന് അ​വ​സാ​ന​മി​ല്ലെ​ന്നു തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണ് മ​ഴ പെ​യ്‌​തൊ​ഴി​യു​മ്പോ​ള്‍ ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ല്‍. വേ​ന​ല്‍ക്കാ​ല​ത്ത് വെ​ള്ളം കെ​ട്ടി​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച ത​ട​യ​ണ​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ന്ന​ടി​ഞ്ഞ് വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ചെ​റു​പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ട​യ​ണ​ക​ളോ​ടു ചേ​ര്‍ന്നും തോ​ട​ുക​ളി​ലേ​ക്കും പു​ഴ​യോ​ര​ത്തും ചാ​ഞ്ഞു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന മ​ര​ക്ക​മ്പു​ക​ളി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ ശേ​ഖ​രം കാ​ണാ​ന്‍ ക​ഴി​യും. പ​റ​മ്പു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​യു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കു​പ്പി​ക​ളും ബാ​ഗു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ചെ​രു​പ്പു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന മ​ഴ​വെ​ള്ള​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ത​ട​യ​ണ​ക​ളി​ല്‍ വ​ന്ന​ടി​യു​ക​യാ​ണ്. മ​ര​ത്ത​ടി​ക​ളും ഒ​ഴു​കി​വ​ന്ന് മി​ക്ക ത​ട​യ​ണ​ക​ളി​ലും കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ഇ​വ മു​റി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യാ​ണ് വെ​ള്ളം ക​ര​ക​വി​യാ​തെ നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല​യോ​ര​ത്തെ തോ​ടു​ക​ളി​ലെ വെ​ള്ള​മെ​ല്ലാം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത് കാ​ര്യ​ങ്കോ​ട് പു​ഴ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പ് സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പു​ഴ​വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ന്ന​ടി​യു​ന്ന​ത്.

When the rains subsided, the check dams were filled with garbage.