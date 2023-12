cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link തൊ​ടു​പു​ഴ: അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ ശ​ല്യം മൂ​ലം ജി​ല്ല​യി​ൽ 47.24 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ കൃ​ഷി​നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി. 2019 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ 28 ഹെ​ക്ട​റി​ലാ​യി 4724226 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കൃ​ഷി​നാ​ശ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. വാ​ഴ, ക​രി​മ്പ്, കു​രു​മു​ള​ക്, റ​ബ​ർ, തെ​ങ്ങ്, ഏ​ലം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കൃ​ഷി നാ​ശം കു​ടു​ത​ലും. കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, മാ​ങ്കു​ളം, മ​ന്നാം ക​ണ്ടം, മ​റ​യൂ​ർ, ച​ക്കു​പ​ള്ളം, ഉ​പ്പു​ത​റ, വ​ണ്ട​ൻ​മേ​ട്, അ​ണ​ക്ക​ര, കാ​ഞ്ചി​യാ​ർ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും കൃ​ഷി നാ​ശം. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​ത്ത​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ൽ കൃ​ഷി നാ​ശ​മാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ബാ​ങ്ക്​ വാ​യ്പ​യെ​ടു​​ത്തും ക​ടം വാ​ങ്ങി​യും മ​റ്റു​മാ​ണ്​ ഹൈ​റേ​ഞ്ച്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ല ക​ർ​ഷ​ക​രും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ല്യ​മി​ല്ലാ​തി​രു​​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ കൃ​ഷി ആ​ദാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​​ കൃ​ഷി​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി​യെ​ന്നോ പ​ക​ലെ​ന്നോ ഇ​ല്ലാ​തെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​രു​ടെ അ​ധ്വാ​ന​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ടി​മാ​ലി​ക്ക്​ സ​മീ​പം മ​ന്നാം​ക​ണ്ട​ത്ത്​ ഒ​മ്പ​ത്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ കൃ​ഷി നാ​ശ​മാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. വാ​ഴ കൃ​ഷി​യാ​ണ്​​ ഇ​വി​ടെ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ള​ട​ക്കം എ​ത്തി നി​ലം പ​രി​ശാ​ക്കി​യ​ത്​. കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, മ​റ​യൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​രി​മ്പ്, ഏ​ത്ത വാ​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ കൃ​ഷി ഭ​വ​ന്​ കീ​ഴി​ൽ 87,500 രൂ​പ​യു​ടെ​യും മ​റ​യൂ​രി​ൽ 4,38,600 രൂ​പ​യു​ടെ​യും കൃ​ഷി നാ​ശ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി. മാ​ങ്കു​ളം മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്​ അ​ടി​ക്ക​ടി വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​. 6,59,456 രൂ​പ​യു​ടെ കൃ​ഷി നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ചു. ക​പ്പ, ഏ​ത്ത വാ​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ള​ക​ളാ​ണ്​ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​വ​യി​ൽ ഏ​റെ​യും. കാ​ഞ്ചി​യാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 12 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ കൃ​ഷി നാ​​ശം ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ റി​പേ​പാ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. ഏ​ത്ത​വാ​ഴ കൃ​ഷി​യാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഉ​പ്പു​ത​റ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​ലം, കു​രു​മു​ള​ക്, ഏ​ത്ത​വാ​ഴ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 5,362,50 രൂ​പ​യു​ടെ കൃ​ഷി നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി. വ​ണ്ട​ൻ​മേ​ട്​- 7,38,250, പെ​രു​വ​ന്താ​നം- 11,54,000 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ കൃ​ഷി നാ​ശം. കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണം മൂ​ല​മു​ള്ള നാ​ശ​ന​ഷ്ടം കൂ​ടി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ. കാ​ട്ടാ​ന, കു​ര​ങ്ങ്, കാ​ട്ടു​പ​ന്നി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം മൂ​ല​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം. വി​ള​നാ​ശ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണം, പ​രി​ക്ക്, വീ​ട് നാ​ശം, ക​ന്നു​കാ​ലി നാ​ശം, മ​റ്റ് സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ നാ​ശം എ​ന്നി​വ​യും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ല്യം മൂ​ലം കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പോ​കു​ന്ന​വ​രും കു​റ​വ​ല്ല. ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​നെ നാ​ടു ക​ട​ത്തി​​യെ​ങ്കി​ലും ച​ക്ക​ക്കൊ​മ്പ​ൻ എ​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ ഭീ​തി വി​ത​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ തോ​മ​സും ഭാ​ര്യ വി​ജ​യ​മ്മ​യും കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ കു​ടി​ൽ ആ​ന ത​ക​ർ​ത്തു. മൂ​ന്നാ​ർ മാ​ട്ടു​​പെ​ട്ടി കു​ണ്ട​ള സാ​ൻ​ഡോ​സ്​ കോ​ള​നി​യി​ൽ മേ​യാ​ൻ വി​ട്ടി​രു​ന്ന പോ​ത്തി​നെ ക​ടു​വ കൊ​ന്നു തി​ന്ന​താ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു സം​ഭ​വം. മൂന്ന്​മാസത്തിനിടെ തകർത്തത്​ എട്ട്​ കടകൾ; 20 ലേ​​​റെ വീടുകൾ അ​ടി​മാ​ലി: ഹൈ​റേ​ഞ്ചി​ല്‍ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യോ​ട്​ ചേ​ര്‍ന്നു​ള്ള ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു. ദേ​വി​കു​ളം, ഉ​ടു​മ്പ​ന്‍ചോ​ല, പീ​രു​മേ​ട് താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റ് താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലും വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ എ​ട്ട്​ ക​ട​ക​ള്‍ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും 20 ലേ​റെ വീ​ടു​ക​ള്‍ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ര്‍ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ മൂ​ന്നാ​ര്‍ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ല്‍ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ക​ല്‍പോ​ലും കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. ദേ​വി​കു​ള​ത്ത് രാ​ത്രി കാ​ട്ടാ​ന വ​രാ​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. ജീ​വി​തം വ​ഴി​മു​ട്ടി​യ ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഓ​ഫി​സു​ക​ള്‍ ഉ​പ​രോ​ധി​ക്ക​ൽ പ​തി​വാ​യി. ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘ​ടി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക സേ​ന രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച്​ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടും ആ​ന​ക​ള്‍ കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല. മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി​യി​ലും മ​റ​യൂ​രി​ലും വ​നാ​തി​ര്‍ത്തി​ക്ക്​ സ​മീ​പം കാ​ട്ടു​പോ​ത്ത് സ്ഥി​ര​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി​യി​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ദേ​വി​കു​ളം മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​ട​യ​പ്പ എ​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന നാ​ല്​ ക​ട​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു. കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ മു​ന്നി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട യു​വാ​വ് ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ 301 ആ​ദി​വാ​സി കോ​ള​നി​യി​ല്‍ ഒ​രു​മാ​സ​മാ​യി കാ​ട്ടാ​ന ഇ​റ​ങ്ങാ​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. കാ​ട്ടാ​ന​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​നേ​ടാ​ന്‍ പ​ല​രും ഇ​വി​ടെ വീ​ടു​ക​ള്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പാ​ലാ​യ​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. സൗ​രോ​ര്‍ജ്ജ വേ​ലി പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കാ​ട്ടാ​ന​യെ അ​ക​റ്റാ​ന്‍ കി​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ക്കും ക​ഴി​യാ​താ​യ​തോ​ടെ കൃ​ഷി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ ചെ​റു​കി​ട ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ കൃ​ഷി​യി​ല്‍ നി​ന്ന്​ പി​ന്‍മാ​റു​ക​യാ​ണ്. മലയിഞ്ചിയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങി; വാഴയും തെങ്ങും പച്ചക്കറിയും നശിപ്പിച്ചു തൊ​ടു​പു​ഴ: ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മ​ല​യി​ഞ്ചി​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. കാ​ക്ക​ര​യാ​നി​ക്ക​ൽ ച​ന്ദ്ര​ന്റെ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ വാ​ഴ, തെ​ങ്ങ്,പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി​യാ​ന​യ​ട​ക്കം ആ​റ്​ ആ​ന​ക​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​യ​ത്. കൃ​ഷി ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ ശേ​ഷം ഞാ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ടം തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത കീ​ഴാ​ർ കു​ത്ത്​ വ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പി​ൻ​വാ​ങ്ങി​യ​ത്. 70 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി കൃ​ഷി​യും മ​റ്റ്​ ചെ​യ്ത്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​ർ. വ​ന്യ ജീ​വി ശ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ചോ​ടെ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും പേ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കൈ​ത​പ്പാ​റ, മ​ന​യ​ത്ത​ടം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നൊ​ക്കെ വ​ന്യ മൃ​ഗ ശ​ല്യം മൂ​ലം ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ത​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന വ​ന്യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടേ​ക്ക്​ വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ല​യി​ഞ്ചി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ആ​ന കാ​ടു ക​യ​റി​യെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​ൾ​ക്കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​​ മ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ്ലാ​​​ന്‍റേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഇ​വി​ടെ ആ​ന ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ട്ടു പ​ന്നി ശ​ല്യ​വും​ രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്. ഏ​ത്​ കൃ​ഷി ചെ​യ്താ​ലും ഒ​ന്നും കി​ട്ടാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. കൊ​ക്കോ, വാ​ഴ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ള മ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക​ൾ തി​ന്നു ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ന ഇ​റ​ങ്ങി വ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ കൃ​ഷി​ക്കൊ​പ്പം ഇ​പ്പോ​ൾ ജീ​വ​നും ന​ഷ്ട​​മാ​കു​മെ​ന്ന ഭീ​തി​യാ​​ണെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും വ​നം വ​കു​പ്പും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും കൃ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ഷ്ട പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 