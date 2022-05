cancel camera_alt 1. എ​ക്സ​റേ ചിത്രം 2. വി​ഴു​ങ്ങി​യ ന​ട്ട് By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തൊ​ടു​പു​ഴ: മൂ​ന്ന്​ വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്‍റെ ആ​മാ​ശ​യ​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഇ​രു​മ്പ്​ ന​ട്ട്​ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 12 മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. കു​ട്ടി അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ന​ട്ട്​ വി​ഴു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്താ​ണ്​ വി​ഴു​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന്​ വീ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ദ്യം ​ മ​ന​സ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ചാ​ഴി​കാ​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​യു​ടെ വ​യ​റ്റി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലും എ​ക്‌​സ്‌​റേ​യി​ലു​മാ​ണ്​ ആ​മാ​ശ​യ​ത്തി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യ ന​ട്ട്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

ഗ്യാ​സ്‌​ട്രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യ ഡോ. ​മാ​ത്യു ചൂ​ര​ക്ക​ന്‍, ഡോ. ​ബോ​ണി ജോ​ര്‍ജ്, എ​ന്‍ഡോ​സ്‌​കോ​പ്പി ടെ​ക്‌​നീ​ഷ്യ​ന്‍ ജോ​ണി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ രാ​ത്രി ര​ണ്ടു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് എ​ന്‍ഡോ​സ്‌​കോ​പ്പി വ​ഴി 1.5 സെ​ന്റീ മീ​റ്റ​ര്‍ വ​ലി​പ്പ​മു​ള്ള ന​ട്ട് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കു​ട്ടി ആ​ശു​പ​ത്രി​വി​ട്ടു. ​ Show Full Article

News Summary -

Iron nut that had been trapped in that Stomach was pulled out