ചാക്കിൽ കെട്ടി നായെ ഉപേക്ഷിച്ചു; രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ അഗ്നിരക്ഷ സേന ജീവനക്കാരന് കടിയേറ്റു

cancel camera_alt വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വ​ള​ർ​ത്തു നാ​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: കൈ​യും കാ​ലും ക​ഴു​ത്തും ബ​ന്ധി​ച്ച് ചാ​ക്കി​ൽ കെ​ട്ടി വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വ​ള​ർ​ത്തു നാ​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന് നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റു. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ കേ​ശ​വ പ്ര​ദീ​പി​നാ​ണ് കൈ​വി​ര​ലി​ന് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. ചാ​ക്കു കെ​ട്ടി​ന​ക​ത്ത് കു​ടു​ങ്ങി ജീ​വ​ന് വേ​ണ്ടി പി​ട​ഞ്ഞ നാ​യെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ അ​പ​ക​ടം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5.30 ഓ​ടെ മാ​വ​ടി​ക്ക​ടു​ത്താ​ണ് സം​ഭ​വം.

കൈ​ലാ​സ​പ്പാ​റ വി​ല​ക്ക് മാ​വ​ടി റൂ​ട്ടി​ൽ ത​ങ്ക​വി​ലാ​സം എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ റോ​ഡ​രി​കി​ലാ​ണ് നാ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ചാ​ക്ക്കെ​ട്ട് ഉ​രു​ളു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട്​ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക്കാ​ർ നോ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കു​ടു​ങ്ങി​യ നാ​യെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സേ​ന എ​ത്തി വ​ള​രെ പാ​ടു​പെ​ട്ടാ​ണ് കെ​ട്ട​ഴി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. ​കെ​ട്ട​ഴി​ച്ച ഉ​ട​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ക​ടി​ച്ച​ശേ​ഷം ചാ​ക്കി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്നും നാ​യ ചാ​ടി​പ്പോ​യി. വ​ലി​യ വ​ള​ർ​ത്തു നാ​യെ ചാ​ക്കി​ൽ കെ​ട്ടി ആ​രോ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​താ​യാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. സീ​നി​യ​ർ ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റെ​സ്ക്യൂ ഓ​ഫി​സ​ർ സ​ജു​കു​മാ​ർ, ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ കേ​ശ​വ പ്ര​ദീ​പ്. പ്ര​ശോ​ഭ്,സാം ​മാ​ത്യു, രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഹോം ​ഗാ​ർ​ഡ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​ത്തി​യാ​ണ് നാ​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. Show Full Article

The dog was tied in a sack and left; Bitten while saving