റേഷൻ കടയിൽ നോട്ടീസ്​; ‘മണ്ണെണ്ണ കിട്ടാത്തവർ വഴക്ക് പറയരുത്’

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: റേ​ഷ​ൻ​ക​ട വ​ഴി മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് ജി​ല്ല​യി​ലെ തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി റേ​ഷ​ൻ​ക​ട വ​ഴി മ​ണ്ണെ​ണ്ണ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ബി.​പി.​എ​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ അ​ര​ലി​റ്റ​ർ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​യാ​ണ് നാ​ളു​ക​ളാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​തു​പോ​ലും ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. മ​ണ്ണെ​ണ്ണ കി​ട്ടാ​താ​യ​തോ​ടെ ക​ട​യു​ട​മ​യും കാ​ർ​ഡു​ട​മ​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​വും കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യും പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ചി​ല റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ളി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി. മ​ണ്ണെ​ണ്ണ കി​ട്ടാ​ത്ത​വ​ർ ദ​യ​വാ​യി എ​ന്നെ വ​ഴ​ക്ക് പ​റ​യ​രു​ത്. മ​ണ്ണെ​ണ്ണ എ.​എ.​വൈ (മ​ഞ്ഞ), പി​ങ്ക് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം. നീ​ല, വെ​ള്ള കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് മ​ണ്ണെ​ണ്ണ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും എ​ഴു​തി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നീ​ല, വെ​ള്ള കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് മ​ണ്ണെ​ണ്ണ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ട​യു​ട​മ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പാ​ൾ പി​ങ്ക് കാ​ർ​ഡു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​യും ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ട​യു​ട​മ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​മൂ​ലം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ​ത് തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ മ​രം വീ​ണും മ​റ്റും വൈ​ദ്യു​തി മു​ട​ങ്ങു​ക പ​തി​വാ​ണ്. വി​ള​ക്ക് ക​ത്തി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും മ​ണ്ണെ​ണ്ണ കി​ട്ടാ​താ​യെ​ന്നാ​ണ് ചി​ല തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഏ​റെ ദു​രി​തം. Show Full Article

News Summary -

Notice in ration shop; 'Those who don't get kerosene should not fight'