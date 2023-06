വീട്ടുമുറ്റത്ത്​ വിളയും ഇരട്ടി മധുരത്തിൽ ആപ്പിൾ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: വ​ർ​ക്കി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​പ്പി​ൾ കാ​ല​മാ​ണ്. റി​ട്ട.​എ​സ്.​ഐ​യാ​യ ചേ​റ്റു​കു​ഴി അ​പ്പാ​പ്പി​ക്ക​ട പി.​ടി. വ​ർ​ക്കി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​ര​ട്ടി മ​ധു​ര​ത്തി​ൽ ആ​പ്പി​ൾ വി​ള​ഞ്ഞ്​ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​​. സാ​ധാ​ര​ണ മ​റ​യൂ​രി​ൽ ആ​പ്പി​ൾ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ലം തെ​റ്റി​യാ​ണ് വ​ർ​ക്കി​യു​ടെ പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലെ ആ​പ്പി​ളി​ന്‍റെ വി​ള​വ്. മ​റ​യൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് എ​ത്തി​ച്ച ആ​റ്​ തൈ​ക​ളി​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണ​മാ​ണ്​ കാ​യ്ച്ചു​ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ​യൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് പി.​ടി. വ​ർ​ക്കി ആ​പ്പി​ൾ തൈ ​വാ​ങ്ങി അ​പ്പാ​പ്പി​ക്ക​ട​യി​ലെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ ന​ട്ട​ത്. നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ട​ത്തു​നി​ന്ന്​ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റം ല​ഭി​ച്ചാ​ണ്​ മ​റ​യൂ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. സ്ഥ​ലം മാ​റ്റം കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ൽ​പം വി​ഷ​മം ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ആ ​സ​ങ്ക​ടം അ​നു​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ആ​പ്പി​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ​ർ​ക്കി പ​റ​യു​ന്നു. വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ ആ​പ്പി​ൾ ചെ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൈ​നീ​ട്ടി ആ​പ്പി​ൾ പ​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കാം. ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ വ​ർ​ക്കി ഇ​പ്പോ​ൾ ഏ​ല​വും കു​രു​മു​ള​കും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും റ​മ്പു​ട്ടാ​നും ചെ​റി​യ തോ​തി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​പ്പി​ൾ കൂ​ടാ​തെ മ​റ​യൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ളും കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് ന​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രീ​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​പ്പി​ളി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മൊ​ന്നും വ​ലി​യ പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ചാ​ണ​ക​ത്തി​ൽ ക​ട​ല​പ്പി​ണാ​ക്ക് ക​ല​ർ​ത്തി​യാ​ണ് വ​ള​പ്ര​യോ​ഗം. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ള​വ്​ അ​ത്​​ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും 10​ സെ​ന്‍റി​ൽ കൂ​ടി ആ​പ്പി​ൾ കൃ​ഷി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വ​ർ​ക്കി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Apples in the backyard are twice as sweet