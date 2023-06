പഴയ മൂന്നാറിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഉദ്യാനം ഒരുങ്ങി

cancel camera_alt നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച പ​ഴ​യ​മൂ​ന്നാ​റി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്യാ​നം By മാധ്യമം ലേഖകൻ മൂ​ന്നാ​ർ: ജി​ല്ല ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ മൂ​ന്നാ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​ന്ന ടൂ​റി​സം ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. പ​ഴ​യ മൂ​ന്നാ​റി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്യാ​നം, മു​തി​ര​പ്പു​ഴ​യാ​റി​ന്റെ തീ​ര​ത്തു​കൂ​ടി ന​ട​പ്പാ​ത എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. മൂ​ന്നാ​ർ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്​​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് 3.65 കോ​ടി മു​ട​ക്കി ഇ​വ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ഴ​യ മൂ​ന്നാ​റി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്യാ​നം മു​ത​ൽ ഹൈ​റേ​ഞ്ച് ക്ല​ബ്‌ പാ​ലം വ​രെ 450 മീ​റ്റ​ർ ന​ട​പ്പാ​ത​യാ​ണ് ടൈ​ലു​ക​ൾ വി​രി​ച്ച് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​ൻ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

A garden has been prepared for children in old Munnar