മറയൂരിൽ വീണ്ടും മോഷണം; വീട്ടമ്മയുടെ ഒന്നരപ്പവൻ മാല കവർന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​റ​യൂ​ർ: ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം മ​റ​യൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വീ​ണ്ടും മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ വി​ല​സു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി കോ​ട്ട​ക്കു​ള​ത്ത് ഒ​റ്റ​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ ഒ​ന്ന​ര​പ്പ​വ​ൻ മാ​ല ക​വ​ർ​ന്നു.

ഭാ​ബു​ന​ഗ​റി​ലെ ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ മാ​ല​യാ​ണ് പി​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ച് അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി​യ മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​ഴു​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ട്ടി​ച്ച് ക​ട​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ മ​റ​യൂ​ർ പ​ത്ത​ടി​പ്പാ​ല​ത്ത് ഗ​ർ​ഭി​ണി​യാ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ മാ​ല അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​വ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ വീ​ടു​ക​ൾ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്നു മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ മോ​ഷ്ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് അ​റു​പ​തി​ലേ​റെ പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വും മ​റ്റു വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. ആ​രും പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത​താ​ണ് മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ വി​ല​സാ​ൻ കാ​ര​ണം. Show Full Article

Another theft in Marayoor; stole the necklace of the housewife