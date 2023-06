ആനക്കൂട്ടം കൃഷി നശിപ്പിച്ചു കർഷകൻ ആത്മഹത്യക്ക്​ ശ്രമിച്ചു

cancel camera_alt ഗു​ഢ​ല്ലൂ​രി​ന്​ സ​മീ​പം ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ത​ക​ർ​ത്ത കൃ​ഷി​യി​ടം By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​മ​ളി: അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​ൻ ചു​റ്റി​ത്തി​രി​ഞ്ഞ ത​മി​ഴ്നാ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ഏ​ക്ക​റു​ണ​ക്കി​ന് സ്ഥ​ല​ത്തെ വാ​ഴ, തെ​ങ്ങ് കൃ​ഷി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം കൃ​ഷി​യി​ടം ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ (52) എ​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ൻ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക്​ ശ്ര​മി​ച്ചു. തേ​നി ഗൂ​ഢ​ല്ലൂ​ർ കാ​ഞ്ചി​മ​ര​ത്തു​റൈ​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. അ​രി​ക്കൊ​മ്പ​നെ പി​ടി​കൂ​ടി മ​റ്റൊ​രു സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ ഭീ​തി​യൊ​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നു ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​ണ് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തി​യ ആ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ വി​ള​യാ​ട്ടം. തേ​നി ഗൂ​ഢ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ര​മേ​ഷ്, കു​മ​രേ​ശ​ൻ, ജ​യ​കു​മാ​ർ, ചി​ന്ന​ത്തേ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഴ, തെ​ങ്ങ്​ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ന​ശി​ച്ചു. പെ​രി​യാ​ർ വ​ന്യ​ജീ​വി സ​ങ്കേ​ത​ത്തോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന അ​തി​ർ​ത്തി വ​ന​മേ​ഖ​ല വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടേ​ക്ക്​ ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം എ​ത്തു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് ഈ ​കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റും വൈ​ദ്യു​തി വേ​ലി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ കു​രു​ങ്ങി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ഒ​രു ആ​ന ചെ​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി​വേ​ലി​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത​ത്. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​ന്നെ​ടു​ത്ത കേ​സു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

herd of elephants destroyed the farm and the farmer tried to commit suicide