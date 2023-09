കോവിഡ് ബാധിച്ച്​ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്കുള്ള പെൻഷൻ മുടങ്ങി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​റു​തോ​ണി: ജി​ല്ല​യി​ൽ കോ​വി​ഡ് ബാ​ധി​ത​രാ​യി മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്കു​ള്ള പെ​ൻ​ഷ​ൻ മു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട്​ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി. പെ​ൻ​ഷ​ൻ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള​വ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി നി​രാ​ശ​രാ​യി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ.

ബി.​പി.​എ​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക്​ പ്ര​തി​മാ​സം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന 5000 രൂ​പ വീ​ത​മു​ള്ള പെ​ർ​ഷ​നാ​ണ് മു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ 306 പേ​രാ​ണ് പെ​ൻ​ഷ​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​ർ. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക്​ വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് തു​ക ല​ഭി​ച്ച​ത്. 2022 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ന് ശേ​ഷം പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ശ്രി​ത​രി​ൽ പ​ല​രും കോ​വി​ഡ് ബാ​ധി​ത​രാ​യി​രു​ന്ന​വ​രും വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​വ​രു​മാ​ണ്. ജോ​ലി​ക്ക്​ പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത ആ​ളു​ക​ളും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. മ​രു​ന്ന് വാ​ങ്ങാ​ൻ​പോ​ലും പ​ല​ർ​ക്കും പ​ണ​മി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ നി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്നും ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്​ 15 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ വേ​ണ്ടി​വ​രും. പ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ, ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​മ​ല്ല എ​ന്ന വി​വ​ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

The pension for the dependents of those who died due to covid has been suspended