cancel camera_alt ചി​ന്താ​മ​ണി​യു​ടെ സ​മ​ര​ത്തി​ന് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യോ​ഗം സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​വി. മു​ര​ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ചെ​റു​തോ​ണി: തൂ​പ്പു​ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട ത​ന്നെ സ​ഹ​ക​ര​ണ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ വി​ധി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ തി​രി​കെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​നു മു​ന്നി​ൽ ചി​ന്താ​മ​ണി ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ​രം 40 ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ടു. പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ​ര​പ്പ​ന്ത​ലി​ലെ​ത്തി അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​വി. മു​ര​ളി യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മ​ര സ​ഹാ​യ സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ജു സേ​വ്യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​എ​സ്. സ​ലിം, ടി.​ജെ. പീ​റ്റ​ർ, റോ​യി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ഒ.​എ​സ്. മാ​ത്യു, സ​മ​ര​സ​മി​തി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​ൻ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, അ​പ്പ​ച്ച​ൻ ഇ​രു​വേ​ലി, ജോ​ളി ഇ​ടു​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

The Chintamani struggle has been going on for 40 days