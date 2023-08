മുരിക്കാശ്ശേരിയിൽ പത്തര കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt രാ​ജേ​ഷ്, അ​നീ​ഷ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചെ​റു​തോ​ണി: മു​രി​ക്കാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ പ​ത്ത​ര കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ര​ണ്ടു​പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ​ണി​ക്ക​ൻ​കു​ടി ഇ​ട​ത്ത​ട്ടേ​ൽ ആ​ന്‍റ​ണി​യു​ടെ മ​ക​ൻ അ​നീ​ഷ് (39), ചി​ന്നാ​ർ മു​ല്ല​പ്പി​ള്ളി ത​ട​ത്തി​ൽ വേ​ലാ​യു​ധ‍‍െൻറ മ​ക​ൻ രാ​ജേ​ഷ് (40) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്​. മു​രി​ക്കാ​ശ്ശേ​രി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ എ​ൻ.​എ​സ്.​ റോ​യി​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി‍െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മു​രി​ക്കാ​ശ്ശേ​രി പാ​വ​നാ​ത്മ കോ​ള​ജ്​ ജ​ങ്​​​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

ചാ​ക്കി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ക​ഞ്ചാ​വ്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്​. ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന ത​ട​യാ​ൻ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി വി.​യു. കു​ര്യാ​ക്കോ​സി‍െൻറ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ടു​ക്കി സ​ബ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ജി​ൽ​സ​ൺ മാ​ത്യു പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യാ​ണ് ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​നെ​ക്ക​ണ്ട് വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി ക​ട​ന്നു ക​ള​ഞ്ഞു. ആ​ന്ധ്ര, ഒ​ഡി​ഷ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ണ്ണി​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നി​യാ​ണ് അ​നീ​ഷ്. കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ മ​ണി​യ​ൻ, സി.​ടി. ജി​ജി, ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, ജോ​ഷി കെ. ​മാ​ത്യു, സി​ബി, കെ.​ആ​ർ. അ​നീ​ഷ്‌, ശ്രീ​ജി​ത് ശ്രീ​കു​മാ​ർ, അ​ഷ​റ​ഫ്, പി.​വി. സു​നി​ൽ, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

Ten and a half kilos of ganja seized in Murikassery; Two people were arrested