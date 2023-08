തെരുവുനായുടെ കടിയേറ്റ് മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്ക്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ടി​മാ​ലി: രാ​ജ​കു​മാ​രി​യി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റ് മൂ​ന്ന്​ പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. കു​ള​പ്പാ​റ​ച്ചാ​ൽ തേ​വ​ർ​കാ​ട്ട് കു​ര്യ​ൻ (68), രാ​ജ​കു​മാ​രി അ​റ​യ്ക്ക​ക്കു​ടി​യി​ൽ ജ​യിം​സ് മാ​ത്യു (52), ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല രാ​മ​നാ​ഥ​ൻ ഇ​ല്ലം വീ​ട്ടി​ൽ ദ​ർ​ശ​ൻ (11) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. ദ​ർ​ശ​നെ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തോ​ടെ രാ​ജ​കു​മാ​രി ടൗ​ണി​ൽ​വെ​ച്ചും കു​ര്യ​നെ 11ഓ​ടെ രാ​ജ​കു​മാ​രി പ​ള്ളി​യു​ടെ സ​മീ​പ​ത്തു​വെ​ച്ചും ജ​യിം​സി​നെ 11.30യോ​ടെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തു​വെ​ച്ചു​മാ​ണ് തെ​രു​വു​നാ​യ്​ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. വെ​ളു​ത്ത നി​റ​മു​ള്ള തെ​രു​വു​നാ​യ്​ ക​ടി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് മൂ​വ​രും പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. മൂ​വ​രെ​യും രാ​ജ​കു​മാ​രി കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച് പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ​യും കു​ത്തി​വെ​പ്പും ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ വാ​ക്സി​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. Show Full Article

Three people were injured after being bitten by a street dog