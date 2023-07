നഗരസഭ സ്ഥലം നൽകിയില്ല; ഫയർസ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോഴും താൽക്കാലിക കെട്ടിടത്തിൽ

cancel camera_alt അ​ർ​ബ​ൻ ഹാ​റ്റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫ​യ​ർ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ

By മാധ്യമം ലേഖകൻ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ഫ​യ​ർ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ. 2019 ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ല​താ​പാ​ല​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ കാ​വും​ക​ര​യി​ലെ അ​ർ​ബ​ൻ ഹാ​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നാ​ണ് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടും ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ്ഥ​ലം ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ അ​ർ​ബ​ൻ ഹാ​റ്റ് മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഭൂ​മി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​റ്റി​യ​ത്. അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ല​താ പാ​ല​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നു​കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ ഓ​ഫി​സ്​ ഒ​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ നാ​ലു ദി​ക്കി​ലേ​ക്കും ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ സു​ഗ​മ​മാ​യി പോ​കാ​നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നും ഫ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വെ​ള്ളം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ ഐ.​ടി ഹ​ബ് സ​മു​ച്ച​യം നി​ർ​മി​ക്കാ​നെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ഇ​വ​രെ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ബ​ൻ ഹാ​റ്റ് മ​ന്ദി​രം ഒ​രു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും വി​മ​ൻ​സ് ക്ല​ബി​ന്റെ​യു​മെ​ല്ലാം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ പ​രി​മി​ത​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന ഓ​ഫി​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ഇ​ത് സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ന​ൽ​കി​യ ഉ​റ​പ്പു​പാ​ലി​ച്ച് സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​യാ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഓ​ഫി​സ് മ​ന്ദി​രം നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. Show Full Article

municipality did not provide land; The fire station is still in a temporary building