cancel camera_alt പിടിയിലായ അഷ്കർ, സൽഫാസ്, ഹക്കീം By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കോ​ത​മം​ഗ​ലം: വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു എ​റി​ഞ്ഞ കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി ചി​റ​പ്പ​ടി, ഇ​ള​മ്പ്ര​ക്കു​ടി അ​ഷ്ക​ർ (22), ഭൂ​ത​ത്താ​ൻ​കെ​ട്ട് ചി​റ​പ്പു​റം സ​ൽ​ഫാ​സ് (22), ചാ​ലു​ങ്ക​ൽ ഹ​ക്കീം (22) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ഊ​ന്നു​ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കൊ​ന്നേ​ക്കു​ടി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു എ​റി​ഞ്ഞ​ത്. മു​ൻ വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് കാ​ര​ണം.ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഒ.​എ. സു​നി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. Show Full Article

News Summary -

Three people were arrested in the case of throwing explosives at the house