നടപ്പാലത്തിൽ രക്തം; ഫോറൻസിക്​ ഫലം കാത്ത്​ പൊലീസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ത​മം​ഗ​ലം: നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി ഇ​രു​മ​ല​പ്പ​ടി-​മേ​ത​ല പെ​രി​യാ​ർ വാ​ലി ക​നാ​ലി​ന് കു​റു​കെ​യു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ല​ത്തി​ൽ ര​ക്തം ക​ണ്ടെ​ത്തി. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ന​ട​പ്പാ​ല​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് ര​ക്തം ക​ട്ട​പി​ടി​ച്ച് കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ണ്ട​ത്. പാ​ലം പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സം​ഘ​മെ​ത്തി ര​ക്ത സാ​മ്പി​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി. ര​ക്തം മൃ​ഗ​ത്തി​ന്റേ​യാ​ണോ മ​നു​ഷ്യ​ന്റേ​താ​ണോ എ​ന്ന് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം പു​റ​ത്ത് വ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ അ​റി​യാ​നാ​കൂ. പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം പൊ​ലീ​സ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റ് തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വാ​ട്ട​ർ ക​ണ​ക്ഷ​ന്റെ പി.​വി.​സി പൈ​പ്പി​ലേ​ക്ക് ര​ക്തം ചീ​റ്റി​ത്തെ​റി​ച്ച​താ​യി കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ കൈ​വ​രി മ​തി​ലി​ന് മു​ക​ളി​ലും ര​ക്ത​ക്ക​റ​യു​ണ്ട്. രാ​ത്രി വൈ​കി പ​ല​പ്പോ​ഴും ഈ ​പാ​ല​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​ർ ത​മ്പ​ടി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​രി​സ​ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Blood on the footbridge; The police are waiting for the forensic results