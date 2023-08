കലൂരില്‍ യുവതിയെ കുത്തിക്കൊന്നു; യുവാവ് പിടിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി യു​വ​തി​യെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഹോ​ട്ട​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ അ​റ​സ്​​റ്റി​ൽ. കോ​ട്ട​യം ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​നി രേ​ഷ്മ (22) ആ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി നൗ​ഷാ​ദ് (30) ആ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം നോ​ർ​ത്ത് പൊ​ലീ​സി‍െൻറ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ലൂ​ര്‍ പൊ​റ്റ​ക്കു​ഴി റോ​ഡി​ലെ മ​സ്ജി​ദ് ലൈ​നി​ല്‍ നൗ​ഷാ​ദ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10.30നാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട നൗ​ഷാ​ദി​നെ കാ​ണാ​ന്‍ രേ​ഷ്മ ക​ലൂ​രി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ വെ​ച്ച് ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​നി​ടെ നൗ​ഷാ​ദ് ക​ത്തി കൊ​ണ്ട്​ കു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ മ​റ്റൊ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍ പൊ​ലീ​സ്​ ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ റൂ​മി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി ഇ​യാ​ളെ ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. നൗ​ഷാ​ദ് ഏ​താ​നും വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പോ​സ്റ്റ്‌​മോ​ര്‍ട്ട​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കും. Show Full Article

Young woman stabbed to death in Kalur; The young man is under arrest