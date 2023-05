എന്തു പഠിക്കണം, എവിടെ പഠിക്കണം; വിദഗ്ധരോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: തു​ട​ർ​പ​ഠ​നം എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ലാ​ണോ നി​ങ്ങ​ൾ? എ​വി​ടെ തു​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം അ​ല​ട്ടു​ന്നു​ണ്ടോ? സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ൻ പ്രാ​പ്തി​യു​ള്ള​വ​രോ​ട് നേ​രി​ട്ട് സം​സാ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​​​ണ്ടോ... എ​ങ്കി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യം ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ട്ട്, ഒ​മ്പ​ത് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘എ​ജു​ക​ഫെ’ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രാം.

അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങു​ക​ളാ​ണ് അ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ​യും കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ജു​ക​ഫെ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​രോ​ട് നേ​രി​ട്ട്​ ചോ​ദി​ച്ച​റി​യാം. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും കോ​ള​ജു​ക​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​വും എ​ജു​ക​ഫെ​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി നി​ർ​ണ​യി​ച്ച് ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​വും ക​രി​യ​റും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സി​ജി (സെ​ന്‍റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഇ​ന്ത്യ)​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കും. ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ ഏ​ത് കോ​ഴ്സ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണം എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ‘സി​ജി’​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സെ​ഷ​നു​ണ്ടാ​കും. പ്ര​മു​ഖ ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും ക്ലാ​സ് ന​യി​ക്കു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി സി​ജി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നും എ​ജു​ക​ഫെ വേ​ദി​യാ​കും. ‘വൊ​യേ​ജ് ടു ​സ​ക്സ​സ്; എ ​ക​രി​യ​ർ ചാ​റ്റ്’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സി​ജി ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി​ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കും. ന്യൂ​െ​ജ​ൻ കോ​ഴ്സു​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​രി​യ​റു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സി​ഡാ​റ്റ് - സി​ജി ഡി​ഫ​റ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​പ്റ്റി​ട്യൂ​ഡ് ടെ​സ്റ്റും എ​ജു ക​ഫെ​യു​ടെ സ്റ്റാ​ളി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്തോ www.myeducafe.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും എ​ജു​ക​ഫെ​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും പ്ര​വേ​ശ​ന​വും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ന​മ്പ​ർ: 9645007172. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 9497 250223, 9645 006216 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ വി​ളി​ക്കാം. Show Full Article

what to study and where to study- Ask the experts directly